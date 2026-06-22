3種類試せる限定セット！美容点滴みたい*なセラム『ジアンプル　お悩みに一点集中お試しセット』が登場！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（東京都渋谷区）は、「ジアンプル」から、3種類が試せるセット『ジアンプル お悩みに一点集中お試しセット』を、2026年6月22日（月）より数量限定で発売いたします。https://www.ishizawa-lab.co.jp/

* 容器形状のこと

“おうちで肌管理”うる・ツヤ・ハリ美肌へ『ジアンプル』

「美容点滴、興味があるけど勇気が出ない…」

「だけどしっかりメンテナンスして、キレイを保ち続けたい」

美容点滴から着想を得た『ジアンプル』の美容液が、お肌悩みに届いて一点集中ケア！必要なところに、必要なものを、必要な分だけ。おうちでできる肌管理を始めてみませんか？

製品概要

＼ あなたのお肌にはどれ？限定お試しセットが登場！ ／

製品名：ジアンプル お悩みに一点集中お試しセット

容量：1mL×6回分 価格：550円（税抜500円）

＜セット内容＞

水光アンプル／VCアンプル／白玉アンプル 各1mL×2回分

気軽に『ジアンプル』の3品を試せるセットが、数量限定で登場。

「どのアンプルにしようか悩んでいる…」「肌に合うかちょっとだけ試してみたい！」という方におすすめです。ぜひこの機会にお試しください。

「ジアンプル」製品ラインナップ

＼くすみ*のないワントーン明るい透明肌へ／『ジアンプル 白玉アンプル』

容量：1mL×28回分 価格：2,750円（税抜2,500円）

1回目からうれしい驚き、つるんッと明るい透明白玉肌

4種の白玉肌成分配合

●グルタチオン…乾燥でくすんだ肌にハリ・ツヤを与えて肌荒れを防ぐ。

●ナイアシンアミド…肌のキメを整えてハリや透明感をアップ！

●レチノール…乾燥を防ぎながら、くすみ*のないなめらかな肌に。

●スクワラン…肌の表面にうるおい膜をつくり、水分蒸発を防ぐ。

* 乾燥によるもの

＼内側から発光しているような、うるおいツヤ肌に／『ジアンプル 水光アンプル』

容量：1mL×28回分 価格：2,750円（税抜2,500円）

1回目からうれしい驚き、光を放つうるおい透明感

4種の水光肌成分配合

●ヒアルロン酸…うるおいを閉じこめて、ふっくら肌をキープ！

●PDRN*1…韓国で注目の美容成分で、ハリ感あふれる肌に。

●レチノール…乾燥を防ぎながら、くすみ*2のないなめらかな肌に。

●カフェイン…キメを整え、肌をキュッと引き締めます。

*1 加水分解DNA-Na（皮膚コンディショニング成分） *2 乾燥によるもの

＼キメの整った、ハリ・弾力満ちる肌に／『ジアンプル VCアンプル』

容量：1mL×28回分 価格：2,750円（税抜2,500円）

1回目からうれしい驚き、明るくクリアなパンッとハリのある肌へ

ビタミンＣと相性の良い成分をアンプルにギュッと閉じ込めました！

●ビタミンC*1…うるおいを与えながら肌を引き締め、キメを整える。

●導入マイクロ美容針*2…約200㎛の針が肌を刺激して、成分を角質層までじっくり浸透。

●ビタミンE*3…くすみ*4肌を保湿して、ハリ・ツヤを与える。

●レチノール…乾燥を防ぎながらくすみ*4のないなめらかな肌に！

*1 3-グリセリルアスコルビン酸 *2 加水分解カイメン（皮膚コンディショニング成分） *3 トコフェロール *4 乾燥によるもの

発売情報

詳細はこちらをチェック！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000577.000001572.html

発売日：2026年6月22日（月）より数量限定発売（在庫なくなり次第販売終了）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

※取扱い状況は店舗により異なります。一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取り扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

【石澤研究所公式サイト】

https://www.ishizawa-lab.co.jp/