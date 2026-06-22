【会いに行けるアイドルVTuber】クインテ・羽乃シエル、6月27日（土）「パノライブ！」vol.8に出演

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO 坂本龍優、以下「Blackbox」）が展開する“会いに行けるアイドルVTuberプロダクション”「ラブボックス」所属の2.5次元アイドルVTuberグループ「クインテ」の羽乃シエルが、2026年6月27日（土）に開催される外部主催ライブ「パノライブ！」vol.8に出演することをお知らせいたします。

クインテは、自社主催ライブと並行して、他社が主催する外部イベントにもメンバーが継続的に出演しています。本公演は複数組のバーチャルアーティストが集う対バン形式の音楽ライブで、羽乃シエルがクインテの楽曲とパフォーマンスを届けます。“会いに行ける”クインテが、他社主催の舞台でもファンと直接出会う一夜です。

■ イベント概要

「パノライブ！」vol.8 は、VR・VTuber専門メディア「PANORA」を運営する株式会社パノラプロが主催する、複数組のバーチャルアーティストによる対バン形式の外部主催ライブです。クインテからは羽乃シエルが、本イベントに出演します。

パノライブ！公式アナウンス

出演： 羽乃シエル（クインテ）

開催日： 2026年6月27日（土）

イベント名： 「パノライブ！」vol.8

主催： 株式会社パノラプロ ※外部主催

会場： 秋葉原エンタス（東京都千代田区外神田1-2-7 オノデン秋葉原本館ビル5F）／オールスタンディング

開場／開演： 入場開始 14:30 ／ 開演 15:00

チケット： 入場チケット 4,000円（税込）

※別途ドリンク代600円。

購入：https://livepocket.jp/e/panolive_008

最新情報は LivePocket・PANORA（panora.tokyo）をご確認ください。

■ みどころ

「パノライブ！」vol.8 は、複数組のバーチャルアーティストが集う対バン形式の音楽ライブです。羽乃シエルが、クインテの楽曲とパフォーマンスを対バンの舞台で届けます。事務所の枠を越えた出演者が一堂に会する音楽ライブの場で、ファンと直接出会う、“会いに行ける”クインテならではの一夜です。

対バンの共演者については、主催公式（LivePocket／PANORA panora.tokyo）の出演者発表をご確認ください。

■ 当日販売グッズ

グッズ一覧

当日は羽乃シエルのグッズ販売を予定しています。本公演に向けた新作も登場します。

・(New)反省スタンド（アクリルスタンド） \2,000（税込）

・(New)クソガキステッカー \500（税込）

・6月イベントアクスタ \2,000（税込）

・軍服アクスタ \2,000（税込）

・ひまわりアクリルキーホルダー \2,000（税込）

・コレクトアルバム \3,000（税込）

・ひまわりポストカード \500（税込）

※画像はイメージです。実物と色味等が異なる場合がございます。

なお、本公演に関する最新情報は、クインテ公式X（@quinte_lvv(https://x.com/quinte_lvv)）でも順次お知らせします。

■ 法人・イベンターの皆様へ：出演依頼・協業受付中

「クインテ」は、リアルとバーチャルの垣根を超え、現場を熱狂させる力を持つ次世代のアイコンです。月次オフラインライブの継続開催により「現場経験値」を積み重ね、100人規模の会場を確実に動員できるパフォーマンス力と、毎公演ごとの描き下ろしビジュアル制作体制を備えており、商品PR・コラボキャンペーンとの親和性が高い構造を持っています。

- ライブパフォーマンスの提供： 対バンイベント、大型フェス、商業施設でのライブ等- PR・コラボレーション： キャラクター特性を活かした商品PR、イベント出演

お問い合わせ： https://lovvebox.com/contact/

メンバー情報

桃妃ミルク（ももさきみるく）

宇宙人の箱入りお姫様

カラー：ライトピンク

X：https://twitter.com/milk_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@milk_lvv

羽乃シエル（はのしえる）

引きこもりのゲーマー天使

カラー：ライトパープル

X：https://twitter.com/ciel_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@ciel_lvv





華埜エレノア（はなのえれのあ）

エルフのおてんばお姉さん

カラー：イエロー

X：https://twitter.com/elenoa_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@elenoa_lvv

クインテ

会いに行けるアイドルVTuber。

Quintet Queen「女王たちの五重奏（クインテット）」が由来。

2025年2月2日にデビュー。

X：https://x.com/quinte_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@quinte_lvv

会社概要

ラブボックスについて

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/ (https://lovvebox.com/)

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/

(https://blackbox-inc.com/)



