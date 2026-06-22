『シェアフル』スキマバイトリサーチ、クールビズ実態調査を実施

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、『シェアフル』ユーザーを対象に、クールビズ実態調査を実施しました。

■背景

近年、夏の暑さは年々厳しさを増しており、夏場の職場では、快適な就業環境づくりや、省エネルギーにもつながる服装・はたらき方の見直しへの関心が高まっています。東京都では「東京クールビズ」として、「涼しさ」だけでなく、エネルギーを賢く使うという視点から、時期や服装にとどまらないはたらき方や暮らし方の新しい標準を提案しており、「働く環境」「暮らす環境」「装う環境」の3つのクールを軸に、快適さと省エネの両立を推進しています（※）。

こうした中、暑さ対策として軽装化が広がる一方で、職場におけるハーフパンツ勤務については、職場環境や業務内容、取引先対応の有無などによって受け止め方が分かれる可能性があります。

そこで、夏場の職場における服装の実態と意識を把握することを目的として、本調査を実施しました。シェアフルユーザーを対象に、ハーフパンツ勤務に対する意識や、実際の職場での許可状況、仕事着としての印象、取引先対応がある職種における判断などについて調査を行っています。

※出典：東京都環境局 東京クールビズ (https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolbiz)

■調査概要

【シェアフルユーザーを対象にしたWeb調査】

対象：『シェアフル』アプリを利用しているユーザー

方法：アプリ内機能「シェアフルポイント」でのアンケート調査

内容：「クールビズ」についての実態調査

有効回答数：15,522件

実施日：2026年6月8日（月）

■サマリー

・職場でハーフパンツ勤務を「あり」「条件付きであり」と回答した人は合わせて69.7%となり、肯定的な意見が多かった。

・勤務先でハーフパンツ勤務が「認められている」「一部認められている」と回答した人は22.1%にとどまり、個人の意識と企業の制度にはギャップが見られた。

・職場でのハーフパンツ勤務に対する意識を男女別に見ると、「あり」「条件付きであり」と回答した割合は男性71%、女性72%といずれも7割を超え、性別による大きな差は見られなかった。

・クールビズでハーフパンツ勤務が認められた場合の利用意向について、年代別では10代・20代で肯定的な回答が58.2%と過半数を占める一方、取引先対応時は職種やTPOに応じた判断が求められる結果となった。

■調査結果

「あなたの会社ではハーフパンツ勤務は認められていますか？」という質問に対し、「認められていない」が46.8%で最も多い結果となった。「認められている」は15.4%、「一部認められている」は6.7%となり、両者を合わせると22.1%という数値にとどまった。

「職場でハーフパンツ勤務はありだと思いますか？」という質問では、「あり」が42.2%、「条件付きであり」が27.5%となった。両者を合わせると69.7%が、職場でのハーフパンツ勤務について肯定的な回答を行った。一方で、「なし」は30.3%にとどまった。

男女別に見ると、「あり」「条件付きであり」を合わせた割合は、男性が71.0%、女性が72.0%となり、男女ともに7割を超える結果となった。一方で、「なし」は男性29.0%、女性28.0%となり、男女で大きな差は見られなかった。

年代別に見ると、「あり」「条件付きであり」を合わせた割合は、10代が82.8%で最も高く、次いで20代が77.4%、30代が75.8%となった。40代は72.1%、50代は68.6%、60代は65.2%、70代以上は64.7%となり、年代が上がるにつれて、肯定的な回答の割合は低下する傾向が見られた。

「ハーフパンツ勤務に抵抗がある場合、その理由は何ですか？（複数回答）」という質問では、「仕事着として違和感がある」が28.1%で最も多く、次いで「肌の露出に抵抗がある」が25.1%という結果になった。一方で、「特に抵抗はない」は22.9%だった。

男女別に見ると、男性では「仕事着として違和感がある」が30.0%で最も高く、女性では「肌の露出に抵抗がある」が28.7%で最も高い結果となった。また、「特に抵抗はない」は男性27.5%、女性19.0%となり、男性の方が8.5ポイント高い結果となった。



「クールビズでハーフパンツ勤務が認められたら利用したいですか？」という質問では、「利用したい」が35.8%、「たまになら利用したい」が22.4%となり、両者を合わせると58.2%が利用意向を示した。一方で、「利用したくない」は41.9%だった。

男女別に見ると、「利用したい」「たまになら利用したい」を合わせた割合は、男性が64%、女性が56%となり、男性の方が8ポイント高い結果となった。一方で、「利用したくない」は男性が36%、女性が44%となり、女性の方が8ポイント高い結果となった。

年代別に見ると、「利用したい」「たまになら利用したい」を合わせた割合は、10代が69.9%で最も高く、20代が65.8%、30代が62.9%と続いた。一方で、「利用したくない」は60代が45.6%で最も高く、次いで50代が42.6%となった。

都道府県別に見ると、「利用したい」「たまになら利用したい」を合わせた割合は、沖縄県が67.3%で最も高く、次いで東京都が60.4%となりました。一方で、「利用したくない」は広島県が51.3%で最も高い結果となりました。

「取引先対応がある職種でもハーフパンツはありだと思いますか？」という質問では、「職種による」が38.2%で最も多く、次いで「なし」が25.0%、「TPOによる」が22.2%となった。「あり」と回答した人は14.6%だった。

取引先対応がある職種におけるハーフパンツ勤務の可否について、就業区分別に見ると、正社員・派遣社員では「職種による」が37.4%、アルバイト・パートでは「職種による」が42.8%となり、いずれも「職種による」が最も多くなった。

■考察

本調査では、職場でハーフパンツ勤務が「認められている」「一部認められている」と回答した人は22.1%にとどまった。一方で、職場でハーフパンツ勤務は「あり」「条件付きであり」と回答した人は69.7%となり、勤務先での許可状況と、はたらく人の意識には差があることが浮き彫りとなった。

年代別では、「あり」「条件付きであり」を合わせた割合が10代で82.8%、20代で77.4%、30代で75.8%となり、若年層ほどハーフパンツ勤務を肯定的に捉える割合が高い結果となっている。また、クールビズでハーフパンツ勤務が認められた場合の利用意向についても、「利用したい」「たまになら利用したい」を合わせた割合は10代が69.9%、20代が65.8%、30代が62.9%となり、10代から30代で6割を超える結果になった。

一方で、ハーフパンツ勤務に抵抗がある理由では、「仕事着として違和感がある」が28.1%、「肌の露出に抵抗がある」が25.1%となった。男女別では、男性は「仕事着として違和感がある」が30.0%で最も高く、女性は「肌の露出に抵抗がある」が28.7%で最も高い結果となり、抵抗を感じる理由には男女で違いが見られた。

また、取引先対応がある職種でのハーフパンツ勤務については、「あり」と回答した人は14.6%にとどまり、「職種による」が38.2%、「TPOによる」が22.2%となった。職業別に見ても、正社員・派遣社員、アルバイト・パートでは「職種による」が最も高く、次いで「TPOによる」という結果になった。

これらの結果から、ハーフパンツ勤務に対して肯定的な意識は一定程度広がっている一方で、実際の職場での許可状況や、仕事着としての違和感、肌の露出、取引先対応時の判断については、慎重に捉える人も多いことがうかがえる。また、取引先対応がある職種では「職種による」「TPOによる」とする回答が多く、職種や業務内容、場面に応じた判断が求められていると考えられる。

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,200万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2026年3月時点）

2026年2月より全国で俳優・萩原聖人さん、声優・芹澤優さんを起用したWEB CMを放映しています。

映像URL：https://youtu.be/PXbpTGAj0Po

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/(https://s.sharefull.com/agent/) ＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

■『シェアフルポイント』とは

「シェアフルポイント」とは、 『シェアフル』を通じて、はたらく時間だけでなく日常生活の中でも価値を実感できる体験を提供するポイ活機能です。『シェアフル』アプリ内の機能でさまざまな電子マネーに交換できるポイントを貯めることができるポイ活サービスです。

その日に歩いた歩数や、ゲームやクイズ、スクラッチ、アンケート回答など、日常のさまざまな行動に応じてポイントを獲得することができます。

就業の有無にかかわらず、スキマ時間を活用して楽しみながらポイントを貯められる点が特長で、獲得したポイントは「なんでもギフト」を通じて電子マネーへ交換可能です。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。