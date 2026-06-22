270通りの選択ができるキャンピングカー「レクビィ プラス LIV’N（リビン）ワイド」を東京キャンピングカーショーに出展。

株式会社レクビィレクビィ プラス LIV’N（リビン）ワイドの外観

キャンピングカー製造・販売の株式会社レクビィ（本社：愛知県）は、日産キャラバン・ワイドボディをベースにした新型キャンピングカー「レクビィ プラス LIV’N（リビン）ワイド」を発表いたします。

従来のナロー幅モデルから車幅を1,695mmから1,880mmへと拡大したことで、室内空間のゆとりを実現。さらに、ご家族での旅に最適な「2段ベッド仕様」が新たに選択可能となりました。

本新型モデルは、2026年7月11日（土）より東京ビッグサイトで開催される「東京キャンピングカーショー2026」にて、レイアウトの異なる2台を同時に実車初公開いたします。会場では、それぞれのレイアウトが持つ高い利便性と快適性を直接ご体感いただけます。

レクビィ プラス LIV’Nワイドの内装１.レクビィ プラス LIV’Nワイドの内装１.レクビィ プラス LIV’Nワイドの内装１.のダイネットレクビィ プラス LIV’N（リビン）ワイドの外観（後方から）スタッフの身長174cm本モデルの特長

ワイドボディ化により、室内空間にさらなるゆとり

ジャパンキャンピングカーショーで注目を集めた「レクビィ プラス LIV’N」に、ワイドボディ仕様と2段ベッド仕様が加わりました。レイアウト、内装、シート、マルチルームの組み合わせにより、全270通りの仕様から選ぶことができます。

約180mmの車幅拡大により、居住性が向上

ナロー幅モデルの扱いやすさを継承しながら、ワイドボディでは車幅を約180mm拡大。車内での移動や就寝時の快適性を高め、家族での利用にも対応しやすい仕様としました。

断熱性能と電装システムを継承し、価格にも配慮

従来モデルで評価を得ている断熱性能や電装システムを継承しながら、製造工程や部品の見直しにより、価格面にも配慮しました。快適性とコストパフォーマンスの両立を目指したモデルです。

3グレードを設定。ライトでも基本装備を標準化

ライフスタイルに合わせて選べる3つのグレードを設定しました。最もシンプルな「ライト」でも、リチウムイオン電池、マックスファン、冷蔵庫など車中泊に必要な装備を標準化しています。

商談時には当社スタッフがサポートします。イベント会場やレクビィ直営店で画面を見ながら商談

レイアウト、生地の色、家具扉の色を見比べながら商談可能なシステムを用意しました。当社スタッフとともに、好みの一台を具体的に検討できます。

レクビィプラスLIV’N（リビン）のグレード

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115544/table/7_1_1b6624da3318d28d43eb4556ec76c21e.jpg?v=202606221152 ]マルチルーム＋2段ベッドで、高まるファミリーでの車中泊需要にも対応

当社の「レクビィ カントリークラブ」や「レクビィ プラス DD」と同様に、マルチルームと2段ベッドを組み合わせたレイアウトを選択できるようになりました。2段ベッドを選ばない場合は、マルチルームなしの仕様も選択可能です。

これにより、6人乗車・4人就寝（２段ベッドなしは、３人就寝）が可能となり、ファミリー層の車中泊旅行にも対応します。また、本モデルの全長は5,230mmで、ハイエース・スーパーロングの全長5,380mmより150mm短く、取り回しの面でも扱いやすいサイズとしています。

価格は東京キャンピングカーショーで発表します。

コストパフォーマンスに優れる「レクビィ プラス LIV’N」に新たに加わるワイドボディモデルとして、納得感のある価格設定を予定しています。詳細は会場にて発表いたします。

＜参考動画＞

掘りごたつ風にも展開できる！新型「プラスリビン」ベッド展開３つのポイント

https://youtube.com/shorts/VBjENWH8UjY?si=6HDbcgqUAJgaMJoG

家みたいに”間取り”が選べる!?︎ 新型キャンピングカー登場！ レクビィ新型「プラスリビン」

https://youtube.com/shorts/h7m3ptGI-OU?si=p42ES7zcYW7ZVNyO

参考画像：レクビィ プラス LIV’Nナローモデル参考画像：レクビィプラスLIV’Nの商談用画面から東京キャンピングカーショー2026概要

開催日時：2026/07/11（土）～2026/07/12（日）

会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール

公式HP：https://jrva-event.com/event/tokyo2026/

レクビィ直営店

レクビィ オスト ベネヴェント

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間10-1

電話：046-273-2135

https://recvee.jp/recvee_ost/

レクビィ ステーション

〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町1丁目126-1

電話：0561-59-7788

https://recvee.jp/recvee_station/

レクビィ エスト

〒612-8207 京都府京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町111

電話：075-606-7717

https://recvee.jp/recvee_est/

左：レクビィ オスト ベネヴェント 中：レクビィ ステーション 右：レクビィ エスト株式会社レクビィ

1984年創業の老舗キャンピングカービルダー。日本の道路事情に最適化した国産バンベースの「バンコン」を中心に、断熱処理や防水マルチルームなど、細部まで手造りで仕上げる「使いやすく、快適で、居心地の良い空間」を提供しています。

カタログ請求（無料）はこちらから

https://recvee.jp/request/

レクビィ本社

商号 ： 株式会社レクビィ

代表者 ： 代表取締役 増田 浩一

所在地 ： 愛知県瀬戸市品野町3-3

設立 ： 1984年

資本金 ： 2,000万円

事業内容： キャンピングカーの製造、販売等

従業員数： 70名

URL ： https://recvee.jp/