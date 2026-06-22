横浜七夕祭り2026　メインコンテンツ「ビームツイスター」のチケット販売開始！さらにメインアーティストも出演決定！【公式第四弾リリース】

株式会社 八六商店

昨年、横浜は山下公園にて約30万人を動員した伝説のイベント「横浜七夕祭り」。

場所を臨港パーク＆パシフィコ横浜に移した今年はよりパワーアップしたコンテンツで皆様をお出迎え致します。

Mrs. GREEN APPLE、嵐、米津玄師、UVERworld、など様々なアーティストの光演出も手掛ける株式会社カストによる独自開発により誕生した次世代ビーム演出マシン

横浜七夕祭りでは、3重構造の特別仕様が「世界初」登場！

全長7m、36本のアームからなる世界初の「BEAMTWISTER-tristruct」をお楽しみいただける「パシフィコ横浜」の入場チケットが販売開始となりました！

世界初の「BEAMTWISTER-tristruct」とteambubによる圧巻のバブルショー！

奇跡のコラボレーションをご堪能下さい。

「横浜七夕祭り2026」パシフィコ横浜入場チケットはこちら(https://ytf-ticket.peatix.com)

約1時間毎の入れ替え制となります。

観覧を希望する時間帯のチケットをご購入ください。

さらに、イベントを華やかに彩るメインアーティストが確定しました！

相川七瀬

7月5日(日)20時～20時30分

イベントのオオトリを飾るのは「相川七瀬」

「夢見る少女じゃいられない」でデビュー。

数々のヒット曲で現在までのトータルCD販売枚数は1,200万枚を超える。

その楽曲は海を越えブラジルでもマツリダンスのヒット曲としてブラジル社会で広く親しまれ、昨年ブラジルの文化交流を担う存在として外務省より日本ブラジル友好交流親善大使を委嘱された。

30周年を迎え2月11日にオールタイムベストアルバム「Rock’N’Roll Journey」をリリース。全国ツアーを開催中で11月2日のファイナルは日本武道館で開催。

當山みれい

7月4日(土)20時～20時30分

土曜日のトリを飾るのが「當山みれい」

サブスク総再生回数５億回。

Z世代の等身大を歌う大阪出身現在27歳の女性R&Bシンガー。

2017年より、自分の世代にとっての”名曲”を自らの解釈でアンサー・リアレンジして

リリースをし始め「願い feat. YU-A / 童子-T」のリアレンジカバー「願い～あの頃のキミへ～」がサブスクリプションサービスでスマッシュヒット。ティーンからの圧倒的な支持を誇る "サブスク世代の歌姫"。

圧倒的な存在感を放つ女性2名がイベントを華やかに盛り上げます。

会場を魅了するパフォーマンスを、どうぞお見逃しなく！

話題のコンテンツが目白押しの「横浜七夕祭り2026」。

まだまだ盛り沢山のコンテンツを用意して皆様をお待ちしております！

続報は随時公開予定ですので、公式WEBサイトをご確認くださいませ。