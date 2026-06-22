【7月19日(日)10:30～無料ウェビナー開催】AIに仕事を奪われる人・伸ばす人の差が拡大――2026年に求められる“リモート×フリーランス組織戦略”を公開！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2026年7月19日(日)10:30～AI時代を生き抜くために、いま“どんな働き方・組織のつくり方”を選ぶべきかをテーマにした、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年7月19日(日)10:30～AIに置いていかれる前に“動ける側”へ。リモート×フリーランス組織でつくる新しい働き方

【7月19日(日)10:30-11:00】AIに置いていかれる前に“動ける側”へ。リモート×フリーランス組織でつくる新しい働き方/ 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5045593

AIは敵じゃない。生産性を跳ね上げる“拡張装置”として使う

生成AIの実用化が進み、「仕事が奪われる側」と「使いこなして価値を広げる側」の差が急速に広がる2026年。本ウェビナーでは、正社員雇用に依存せず、リモート×フリーランスを成果主義で束ねる“パートナー型・傭兵チーム”の組織設計を実例ベースで解説。固定人件費に縛られず、必要なスキルを必要な分だけ組み替えることで、少人数でも高い生産性を実現する考え方を共有します。また、ChatGPTなどの生成AIを「脅威」ではなく「生産性を拡張する装置」としてどう使うかにも踏み込みます。AIは次のExcelとも言える存在となり、使えるかどうかで成果に大きな差が生まれる時代。一方で、0→1の発想や意思決定、責任を持ってやり切る力は、これからも人に残る価値です。AIに置いていかれず、“動ける側”としてキャリアと事業を再設計したい経営者・フリーランス・ビジネスパーソンに向けた、30分の実践ウェビナーです。

開催詳細

日時

2026年7月19日(日)10:30～11:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/5045593

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/