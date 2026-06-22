ロングセラー商品「渚あられ」から夏の味わいが登場　紀州産南高梅を使用した「梅味」を7月20日より期間限定発売

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、ロングセラー商品渚あられから期間限定で「渚あられ（梅味）」が7月20日（月）より発売いたします。

本商品は、「渚あられ」ならではの堅い食感と、梅の爽やかな酸味が楽しめる夏にぴったりの一品です。

■商品特徴

紀州産南高梅の梅干しパウダーを使用し、梅ならではのさっぱりとした酸味と風味を楽しめる味わいに仕上げました。渚あられならではの堅い食感と、噛むほどに広がる梅の華やかな香りと酸味が特長です。[衿佐1] 思わず次のひと粒に手が伸びるおいしさで、暑い夏のお茶菓子としてはもちろん、おつまみにもぴったりな一品です。

■販売場所

全国のスーパー、ドラッグストア、公式オンラインショップ（https://befco-shop.jp/）

■商品概要

商品名：渚あられ（梅味）

発売日：2026年7月20日（月）

内容量：87g

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性50%、女性50%）

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2025年度)

売上 282億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

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■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（32歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。

2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-137-d5c51c39146a485cc1a8f82fbbf86d7c.pdf