「次世代看護管理者の育成講座」と題して、オフィスJOC（Japan Okan Consultant) 代表 岡山 ミサ子氏によるセミナーを2026年7月24日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26353

[SSKセミナー]

「次の管理者がいない…」その悩み、終わらせませんか？

「管理職はやりたくない」から「やってみたい」に変える

次世代看護管理者の育成講座

[講 師]

オフィスJOC（Japan Okan Consultant) 代表

岡山 ミサ子 氏

[日 時]

２０２６年７月２４日（金） 午後２時～５時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

＜こんな人にオススメ＞

・次世代管理者が育たず悩んでいる看護部長・師長

・管理職を断られることが増えている

・管理職の魅力をどう伝えたらよいか分からない

・任せたいが任せられず抱え込んでいる



管理者は“しんどい役割”ではなく、“人を育てる喜びのある役割”です。

一緒に次世代看護管理者の育成を実践していきましょう。

[重点講義内容]

医療・介護現場では、「次の管理者が育たない」という課題が深刻になっています。看護部長のインタビューでは「候補者がいない」「声をかけても断られる」「管理者になりたくない」などの声がありました。その背景には、“大変そうな管理者の姿しか見えていない現実”があります。さらに、現場に入り続ける管理者の多忙さが、次世代にとって「魅力のない役割」に映ってしまっているのも事実です。本講座では、なぜ管理職が敬遠されるのかを整理し、管理者自身の仕事の見直し、任せ方・育て方の具体策、管理職の魅力の伝え方を通して、「やりたくない」を「やりたい」に変える実践的な方法をお伝えします。次世代リーダーが育ち、「なりたい人が生まれる組織」へと変えていきましょう。



１．これから求められるリーダー像とは

２．なぜ管理職になりたがらないのか（現状の構造理解）

３．管理者の仕事の再定義

-「やること／やらないこと」を決める

４．任せ上手な管理者になる

-スタッフの成長を引き出す関わり方

５．管理職の魅力を“見える化”する

-伝え方と日常の関わりの工夫

６．次世代リーダーが育つ「場づくり」

-仲間で育ち合う仕組み

７．「管理者になりたい人」を育てる実践ステップ

８．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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