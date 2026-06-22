【7/13開催】参加者から高評価につき再演！Instagramで継続購買を生む「親近感」設計ウェビナー

株式会社NAVICUS申し込む :https://navicus-jp.zoom.us/webinar/register/5017542901450/WN_OmZIpIO4QXGV4q1DfbDsOg

SNS戦略設計を軸に企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、2026年7月13日（月）12:00より、無料ウェビナー「継続購入につながるSNSの運用は『親近感』」を開催いたします。

本ウェビナーでは、Instagram運用を中心に、優良顧客がなぜ特定の公式SNSアカウントをフォローし、購買を継続するのかというメカニズムを調査データをもとに解明。数多くの企業アカウントを支援してきたNAVICUSが、継続購買を促す具体的なコミュニケーション戦略を解説します。

※本ウェビナーは2026年3月24日に実施した無料ウェビナー「継続購入につながるSNSの運用は『親近感』」と同内容です。

【開催背景】

企業のマーケティング活動におけるSNSは、「単なる発信ツール」から優良顧客との継続的な関係を築く場へと変化しています。NAVICUSが実施した調査では、1年以上継続購入している顧客の30.1％がブランドの公式SNSアカウントをフォローしていることが明らかになりました。

一方で、多くの企業が日々SNS運用に取り組む中でよく耳にするのが、「フォロワー数は順調に増えているのに、売上につながっている実感が持てない」という課題です。

SNS運用を通じて継続購買を生む鍵は、「フォロワー数」そのものではなく、ブランドに対して抱く“親近感”と、その根幹にある“期待”と“信頼”のマネジメントにあります。

3月24日に実施した同ウェビナーでは、データと実践知をかけ合わせながら、Instagram運用における期待・親近感・信頼を軸にした具体的なコミュニケーション戦略を解説しました。実施後アンケートでは「論理的でわかりやすい解説だった」「概念だけでなく具体策もわかりやすく落とし込めた」といった声をいただきました。

また、その後も継続購入につながるSNS運用について多数のお問い合わせやご相談をいただいたことから、このたび再演を決定いたしました。前回参加できなかった方や、改めてSNSを活用した継続購入施策を見直したい方に向けて、参加特典をアップデートしてお届けします。

【このウェビナーで学べること】

【ウェビナー概要】

- 調査データから読み解く「優良顧客のSNS利用実態」- ファンが抱く「期待」と「信頼」を最大化する運用設計- 継続購入を促す投稿企画・コミュニケーション設計- Instagramアルゴリズムが重視する「親密度」の高め方

日時：2026年7月13日（月）12:00～13:00

開催形式：オンライン（Zoomにて開催）

参加費：無料

対象：SNS担当者、マーケティング責任者、ブランドマネージャー、広報担当者

参加特典：

実施後アンケートにご回答いただいた方へ、当日資料と「今日の企画から使えるチェックシート」を配布いたします。

また、無料相談会にお申し込みいただいた方にはSNS簡易分析を実施し、相談会にてフィードバックいたします。

【プログラム】

【登壇者】

- SNSの基本中の基本・各種SNSプラットフォームの特徴まとめ- SNS運用の不都合な真実・新規フォロワー数を追う一方で、既存顧客へのアプローチが不足している現状を整理・継続顧客とSNSの関係性をデータから読み解く- データから読み解くファンの行動心理・フォロワーのアクション実態、感情変化の傾向を分析・「期待感」が購買サイクルに与える影響を解説- 継続購買を生む具体施策・「継続購買」のメカニズムとカギとなるアプローチ・Instagramが重視する「親密度」の高め方・わかりやすい投稿コンテンツの10ジャンル・2026年トレンドを踏まえた5つの投稿方式

株式会社NAVICUS コンサルティングDiv. コミュニティマネージャー

竹本 花

Instagram・TikTokを中心に企業の集客、採用、ブランディング支援を広く経験し、NAVICUSでは大手製紙メーカーや食品メーカーなどのSNS運用支援に従事している。ユーザー視点を踏まえた企画制作や「親近感」と「信頼」を高める情報発信を強みとし、企業に深く寄り添う「伴走型」の支援で、ファン獲得や成果への導線を設計する。

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、SNS戦略設計を軸に企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファンづくり」の会社です。

メーカー・小売・ゲームなどのコンシューマービジネス領域、そして大企業特有の承認プロセス・社内調整・運用体制にも対応し、目的やフェーズに合わせた最適な設計と運用を実現します。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

IT・Webサービスのコンサルティング全般

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