サッカー元日本代表FW・鈴木武蔵氏が五反田に降臨。サッカーと韓国グルメ、カラオケバーが交差する異空間

株式会社アッティ

株式会社アッティ（本社：東京都品川区 代表取締役CEO：梁燦久（リャンチャング）、以下 当社）は、当社が運営する韓国料理＆カラオケバー「アッパオンマ」（東京都品川区西五反田）にて、サッカー元日本代表・鈴木武蔵氏をお招きした約100名の特別交流イベントを開催いたします。

五反田の路地裏に2025年12月オープンしたばかりの「アッパオンマ」。8時間煮込んだ濃厚タッカンマリと手仕込み自家製レモンサワー、そして高級音響設備を備えたカラオケバーという異色の組み合わせで話題を集める同店が、日本代表経験を持つプロサッカー選手との特別な場を設けます。

当日は鈴木武蔵氏との直接交流・記念撮影・直筆サイン色紙のプレゼントに加え、着用ユニフォームやスパイクが当たる抽選会も実施。スポーツファン・グルメファン双方にとって、日常にはない体験をお届けします。

【イベント名】

鈴木武蔵選手来店イベント in アッパオンマ

【開催日時】

2026年6月28日（日） 13:30～16:30（予定）

【会場】

韓国料理＆カラオケバー「アッパオンマ」（東京都品川区西五反田1-30-2 ウィン五反田ビル1F）

【参加費】

5000円（税込）

【定員】

約100名



事前予約のお客様を優先的にご案内いたします。

当日の直接来店でもご参加いただけます。



【参加申込はこちら】

Peatix申込ページ

https://appaommasoccer.peatix.com/



※受付は各回開始時間の20分前から開始します。

※受付の際に入場券（抽選券）をお渡しします。

※入場時間直前は混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってお越しください。

参加特典・抽選会

参加特典（全員）

・鈴木武蔵氏 直筆サイン色紙

・鈴木武蔵氏との記念撮影

・ドリンク飲み放題



抽選会

・鈴木武蔵氏 サイン入り着用ユニフォーム

・鈴木武蔵氏 サイン入り着用スパイク

参加賞

・アッパオンマ割引券

・アッパオンマドリンク無料券

当日の流れ

- 開会・ご挨拶- 抽選会- 交流タイム（写真撮影・サイン対応） ※25名程度ずつのグループに分けて実施、約30分- 歓談・飲食- 閉会

会場「アッパオンマ」について

2025年12月、東京・五反田駅徒歩3分の路地裏に誕生した韓国料理＆カラオケバー。

店名「アッパオンマ（아빠엄마）」は韓国語で「パパ、ママ」を意味し、家族のような温かさと本物へのこだわりを店名に込めています。

ピンクのネオンが彩るコンクリート打ちっぱなしのモダンな空間で、韓国グルメ・オリジナルドリンク・プレミアムカラオケという3つの体験を一夜で楽しめるのが最大の特徴です。

こだわり１. 8時間煮込みの「濃厚タッカンマリ」（3980円・税抜）

タッカンマリとは丸鶏を丸ごと煮込んだ韓国鍋料理。一般的にあっさり系が多い中、アッパオンマは「本場の味より本物の美味さ」を追求し、8時間以上の長時間煮込みで骨の髄まで旨味とコラーゲンを引き出した濃厚スープを実現。パリパリヤンニョムチキンの卵黄添え（1280円・税抜）やケランチム（880円・税抜）など、厳選した韓国料理も揃います。

こだわり２. 手仕込み自家製レモンサワー（780円・税抜）

ドリンクにも妥協なし。レモンサワーのベースとなるリキュールはすべて手作業で仕込み、苦みや雑味を極限まで抑えたクリアな味わいに。オリジナルカクテル「レモラシカ」（500円・税抜）や韓国チェジュウィットエールをはじめ、料理との相性を考え抜いたラインナップを展開しています。

こだわり３. LIVEのような臨場感のカラオケ（22:00～深夜5:00）

22:00以降はカラオケバーとして営業。DAMの最新機器と高級スピーカー・ウーファーを組み合わせた音響設備は「分かる人には分かる」サウンドクオリティ。深夜限定の濃厚鶏白湯スープのラーメンをはじめ、こだわりの料理やドリンクとともに、ライブ感覚のカラオケ体験を提供します。

【住所】

〒141-0031

東京都品川区西五反田1-30-2 ウィン五反田ビル1F



【アクセス】

五反田駅（東急池上線・都営浅草線・JR山手線）西口より徒歩3分



【営業時間】

ディナー営業：17:00～22:00

バー営業：22:00～翌5:00



【予約・お問い合わせ】

TEL：03-6431-8632



【SNS】

Instagram: @appaomma_gotanda(https://www.instagram.com/appaomma_gotanda/) ／ TikTok: appaomma_gotanda(https://www.instagram.com/appaomma_gotanda/)

鈴木武蔵氏 プロフィール

1994年生まれ。日本とジャマイカにルーツを持つプロサッカー選手。ガンバ大阪・サンフレッチェ広島・ベガルタ仙台など国内外のクラブでプレーし、サッカー日本代表としても国際舞台で活躍。ダイナミックな身体能力とスピードを武器に、Jリーグおよびアジア・欧州リーグでも存在感を示した。栃木シティFCでも多岐にわたる活動でスポーツ界・カルチャー界を横断し、幅広い世代から支持を受けている。