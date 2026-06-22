【ドン・キホーテ、アピタ限定！】ルームウェアブランド「Aimy’s Room」と「ハローキティ」のコラボレーションルームウェアが新登場！！

瀧定名古屋株式会社

人気インフルエンサー・希空さんがモデルのルームウェアブランド「Aimy’s room」から、

株式会社サンリオのハローキティとのスペシャルコラボレーションアイテムが登場。

アップリケやラインストーンを散りばめたガーリーなデザインで、

とびきり可愛い新作ルームウェアです。

ぜひ店頭でチェックしてみて下さい。

★取り扱い店舗はこちら

https://1864.orenooshi.jp/shoplist_260609.pdf

■配色：全アイテム ホワイト、ピンク ＊2色展開

■サイズ：全アイテム M、L ＊2サイズ展開

■商品展開

【Aimys Room】ハローキティコラボ アップリケ半袖Tシャツ 税抜2,999円（税込3,299円）

【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT１. 税抜1,999円（税込2,199円）

【Aimys Room】ハローキティコラボ アップリケ半袖チュニック 税抜2,999円（税込3,299円）

【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT１. 税抜1,999円（税込2,199円）

【Aimys Room】ハローキティコラボ ラインストーン半袖Tシャツ 税抜2,999円（税込3,299円）

【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT２. 税抜1,999円（税込2,199円）

【Aimys Room】ハローキティコラボ ラインストーン半袖チュニック 税抜2,999円（税込3,299円）

【Aimys Room】ハローキティコラボ 裾フリルショートPT２. 税抜1,999円（税込2,199円）

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