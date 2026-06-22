イグス、新工場「栃木さくら工場」竣工

イグス株式会社

イグス株式会社（東京都墨田区、本社ドイツ）は、日本市場での需要拡大を受け、供給体制のさらなる強化を図るため、栃木県さくら市に新工場「栃木さくら工場」を新設しました。同工場は2026年6月22日より稼働を開始しました。6月初めに執り行った竣工式には約50名が参列し、工場の完成を祝いました。

4拠点を一本化、在庫保管能力70％増で供給力を強化

栃木さくら工場（栃木県さくら市）

栃木さくら工場には、栃木県内の既存4拠点の機能を全て移転・集約することで、工場・倉庫拠点間の輸送をなくし物流効率を向上させるとともに、安定した供給体制の強化を図ります。また、新たにケーブル保護管「エナジーチェーン」用高層ラックの導入や組み立てラインの効率化などを行い、在庫保管能力は旧工場（4拠点合計）比で約70%増加する見込みです。

「お客様を太陽と捉える」ソーラーシステムを体現

新工場は、独ケルン本社工場の設計思想を色濃く反映したコンセプトのもとに構築されています。建物全体は壁や柱を極力なくし、自然光を取り入れ、柔軟性と開放感に富んだ空間設計を実現しています。また、当社では「お客様を太陽と捉え、その周りでチームが柔軟に連携しながら動く」という独自の組織哲学「ソーラーシステム」を掲げています。新工場もその理念を体現するため、施設内の柱やシャッターなど随所に太陽をイメージした黄色を配置しています。さらに、作業エリアとオフィスをガラス張りとすることで、部門間の物理的な隔たりをなくし、社員同士の円滑なコミュニケーションを促進する設計方針を取り入れています。これらは、ケルン本社工場の理念を踏襲したものです。

栃木さくら工場概要

稼働： 2026年6月22日

所在地：〒329-1316 栃木県さくら市上阿久津1518-1

アクセス：JR宇都宮線（東北線）氏家駅よりタクシー

敷地面積: 約42,000平方メートル

延床面積: 約10,000平方メートル

取り扱う製品: ケーブル保護管、ケーブル、レディーチェーン、樹脂ベアリングなど

投資額：35億円（土地・建物）

人員数：86人（2026年6月現在）

栃木さくら工場主要エリア

エントランスホール

イグスの組織スタイル「ソーラーシステム」のスケッチ画パネルを設置

倉庫エリア

・62.5m×75mに柱4本のみの大空間

・高層ラックを導入し、保管効率を向上

・天窓と高窓を設置し、自然採光を確保

オフィス・会議室エリア

・全面ガラス張りで現場と事務所の隔たりをなくす

・倉庫エリアを見渡すことが可能

・2階展示会エリアは37.5m×37.5mの無柱空間

カンティーンエリア

・全部門共用のカンティーンにより、部門間コミュニケーションを促進

・ガラスを多用し開放的なスペースに

1階には柱のない大空間を活かした効率的な倉庫・組立エリアを配置。2階にはガラス張りのオフィスや、工場従業員全員が交流できるカンティーンを設け、組織全体の一体感と生産性向上に寄与する環境を整えています。工場外周には桜を植樹しているほか、約5,000平方メートル の用地も敷地内に確保しており、日本市場での成長に合わせて拡張できる工場となっています。

竣工式の様子

イグス株式会社 代表取締役 吉田剛のコメント

テープカットイグス株式会社代表取締役 吉田による挨拶工場見学

これまで分散していた生産・在庫拠点を集約することで、物流効率および生産性の向上を図るとともに、社員が誇りをもって働ける環境を整えることができました。今後は本拠点を活かし、製品供給体制のさらなる強化、品質およびサービスの向上に努め、日本全国のお客様への価値提供に一層取り組んでまいります。

ドイツ本社代表取締役（CEO） アーチュア・ペプリンスキーのコメント

栃木さくら工場の新設は、イグスのグローバル供給ネットワーク強化における重要なマイルストーンとなるものです。当社の日本市場への長期的なコミットメントを一層強めるものであり、お客様との連携をさらに深めることで、持続的な成長とイノベーションの創出を推進してまいります。

イグスについて

イグスは1964年にドイツ・ケルンで創業した、産業機械や製品の可動部分に使われるエンジニアリングプラスチック製品の開発・製造・販売を行うグローバル企業です。無潤滑の高機能プラスチックを使用したケーブル保護管、可動ケーブル、樹脂ベアリングにおいて世界のマーケットをリードしています。近年は、ローコストオートメーションロボット、3Dプリント製品、インダストリー4.0向けの予知保全システム・スマートプラスチックなどの製品を開発し、事業ポートフォリオを拡大。現在、従業員数は全世界で約5,400人、80以上の国と地域の企業が製品・サービスを採用しています。2025年の売上高は11億5,500万ユーロ(約2,150億円)に達しました。