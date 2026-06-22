横山英幸大阪市長に 疑義申立 ～紅麹問題で大阪市保健所、質問状すべてに期限内回答できず～

株式会社薫製倶楽部

株式会社薫製倶楽部（岡山県都窪郡早島町、代表取締役・薬剤師 森 雅昭、以下「当社」）は、令和8年6月22日、大阪市長 横山 英幸 様宛てに、疑義申立書を簡易書留にて発送いたしました。

当社は令和8年5月29日から6月9日にかけて、大阪市保健所に対し、令和6年に発生した小林製薬株式会社の紅麹関連製品による健康被害事案（以下「本件事案」という。）に関する質問書・公開質問状を計4件、文書による回答期限を付して送付しましたが、本日（令和8年6月22日）時点で4件すべてについて回答期限を経過しており、大阪市保健所からの回答は1件も得られていません。

送付済みの質問書・公開質問状（4件）

※経過日数は本リリース時点（令和8年6月22日）での、各回答期限からの経過日数。

疑義申立の内容

当社は、横山英幸大阪市長宛てに疑義申立書を提出し、下記事項についてご指導・ご対応を求めました。

一、4件の質問書・公開質問状について、速やかな書面回答を行うよう大阪市保健所を指導すること

二、大大保第8033号（令和8年4月20日付）と大大保第8072号（令和8年5月21日付）の記載の関係性について、明確な説明を行うよう指導すること

三、食品衛生に関する市民・事業者からの正当な問い合わせに対し、適正な期間内に誠実に回答する体制を整備すること

四、本件に対する回答を令和8年7月6日までに書面で行うこと

会社概要

会社名：株式会社薫製倶楽部

代表者：代表取締役・薬剤師 森 雅昭

所在地：〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

TEL：086-483-0602

Email：sales@kunsei.co.jp

https://kunsei.com/archives/category/benikoji