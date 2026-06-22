ネット証券や情報サイトなどの関連会社や個人投資家にも徐々にAIを活用した投資ブームが押し寄せています。本誌は、そんな「生成AI活用投資術」を投資初級者～中級者向けに解説したムック誌です。

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は6月22日（月）、『生成AI活用投資術 出力の真偽を見抜く投資家脳を鍛える』を刊行いたしました！ 生成AIを使った投資法や情報整理、そして誤出力の最適化まで、AI投資に関する実践的な方法が満載!!

生成AI投資術に使うAIサービスと使い方、そしてポートフォリオへの応用など、基本的な生成AIの投資への活用法を具体的に指南しました。投資家が最もハマってはならないAIの誤出力、ハルシネーションの見抜き方、排除する設定等、重要な事項をまず徹底的にアタマに叩き込みます。

実践的な銘柄選定から個別銘柄の深掘り、また情報の整理法を具体的な銘柄で掲載しています。AIの限界やハルシネーションの避け方、数字の勘違い等の間違いのヒントや正し方、タスクの分割で誤出力をできる限り抑えるなど、使える内容となっています。

自前の資料室・NotebookLMの使い方からGoogleエコシステムを使ったマルチモーダルな情報取得法、そしてGoogle Opal、マイGem、カスタムGPT、エージェントモードなど最先端の作業効率化～投資への実践的活用を紹介しています。

仕上げとして、Perplexityなど検索AIによる最新情報取得、Grokによるセンチメント分析、またTradingviewとAIの組み合わせでPineプロンプトを作成するなど中級以上のアイデアも満載。どのような金融商品でも共通に使える仕上げワザを指南いたしました。

最後の章は、AI及び半導体の業界地図や最新ニュース、そして日米AI&半導体関連銘柄を50ずつチョイス。総100銘柄を解説してあります。AI業界や半導体の知識、そして「AIにAI銘柄を評価させる」など企画記事も満載です。

生成AIの基本から活用投資術まで徹底網羅、月次報告のチヤート化、エクセル・データのレポート化、含み資産や中期経営計画の見抜き方等、具体的なワザが満載。最先端のAI活用エージェント化や最新エコシステムの不具合、その乗り切り方まで、本当に実験しないとわからない内容で他誌と差別化しています。

AI初級者も使い慣れた投資家も、ぜひ本書でAI活用投資術に挑戦してみてください!!

【ムック誌概要】

誌名：『生成AI活用投資術 出力の真偽を見抜く投資家脳を鍛える』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年6月22日（月）

価格：1,180円（税込）

判型：A4判（210×297mm）

仕様：総96頁／カラー、２色

株式会社：大洋図書

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/finance/id005753/