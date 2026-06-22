創業30周年のシーズ・ラボ、「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画　公式アンバサダー松井玲奈さんの肖像を活用した新キービジュアルを公開

株式会社シーズ・ラボ

株式会社シーズ・ラボ（本社：東京都渋谷区、代表：山盛晴彦、全国25店舗）は、創業30周年を記念し、俳優・小説家として幅広く活躍する松井玲奈さんを起用した新キービジュアルを、2026年6月22日より公開いたします。

本キービジュアルは、同社が参画する「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」の一環として制作されたものです。

シーズ・ラボは、1995年12月の創業以来、お客様一人ひとりの肌状態やお悩みに向き合い、フェイシャル・ボディのトリートメントやホームケア提案を通じて、美しさを支えるサポートを続けてまいりました。

今回のキービジュアルでは、松井玲奈さんの持つ知的で落ち着いた佇まい、誠実でしなやかな印象を通じて、シーズ・ラボが創業以来大切にしてきた「お客様一人ひとりのお悩みに誠実に向き合う姿勢」を表現しています。

医師監修のエステティックサロンとして、美容皮膚理論に基づくトリートメントと丁寧なカウンセリングを重ねてきたシーズ・ラボ。肌状態やライフスタイル、お悩みは一人ひとり異なるものだからこそ、「100人100通り」の考え方のもと、画一的ではないオーダーメイドスタイルのご提案を大切にしてきました。

今回のキービジュアルでは、華美な表現に頼るのではなく、落ち着き・誠実さ・信頼感を軸に、30周年を迎えたシーズ・ラボらしい世界観を表現しています。

シーズ・ラボは今後も、これまで培ってきた知見と、エステティックサロンならではのきめ細やかなサポートを大切にしながら、より多くの方にブランドの想いを届ける発信を強化してまいります。

キービジュアルについて

今回公開する新キービジュアルでは、松井玲奈さんを起用し、シーズ・ラボが大切にしてきた「一人ひとりの肌悩みに向き合う姿勢」を、落ち着きのある誠実な世界観で表現しました。



華美な表現に頼るのではなく、知的でしなやかな印象を持つ松井玲奈さんの佇まいを通じて、30周年を迎えたシーズ・ラボらしい信頼感と、丁寧なカウンセリング・提案を大切にするブランド姿勢を伝えています。

ブランドヒストリームービーについて

シーズ・ラボの成り立ちや理念、独自のケアに対する考え方を紹介するブランドヒストリームービーも公開しています。

本ムービーでは、1995年に美容皮膚科をサポートする「東京医療レーザー研究所」として恵比寿でスタートしたシーズ・ラボの原点や、美容皮膚理論に基づくトリートメントへの考え方を紹介しています。

ブランドヒストリームービー：

https://youtu.be/bX-LThZlLZU?si=7pLBgjrCndGSNm31



「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」参画について

シーズ・ラボは、全国の中小企業の発信を支援する「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」の趣旨に賛同し、同プロジェクトに参画しています。

創業30周年という節目に、これまでのお客様との歩みや、スタッフ一人ひとりが大切にしてきた姿勢を改めて発信することで、ブランド認知の向上と新たな顧客接点の創出を目指します。



担当者コメント

30周年という節目に、改めてシーズ・ラボが大切にしてきた姿勢を発信する機会をいただきました。

私たちが大切にしているのは、画一的なご提案ではなく、お客様一人ひとりの肌状態やライフスタイルに合わせて、誠実に向き合うことです。

これからも、サロンでのトリートメントとホームケアの両面から、お客様の美しさを支えるエステティックサロンであり続けてまいります。

会社概要

会社名：株式会社シーズ・ラボ

本社所在地：東京都渋谷区

代表：山盛晴彦

店舗数：全国25店舗

創業：1995年

事業内容：エステティックサロンの運営、化粧品・美容関連商品の販売

公式サイト：https://ci-z.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社シーズ・ラボ

担当：熊谷

MAIL：ykumaga@ci-z.com