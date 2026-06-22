FM NACK5 2026年7月改編情報および新番組情報について

株式会社エフエムナックファイブ

ＦＭ ＮＡＣＫ５(本社：埼玉県さいたま市大宮区)では、２０２６年７月１日 (水) から新番組を

編成し、新たなアーティスト番組・ゲストを招いた「食」にまつわる新番組をスタート致します。

【新番組情報１.】

・番組名：「ガチャ音！」

・放送日時：毎週土曜日 ２３:００～２３:３０

※初回放送 : ７月４日 (土)

・パーソナリティー : 週替わりパーソナリティー

<番組内容>

「日本音楽事業者協会（通称：音事協）」に加盟している芸能事務所所属のタレントから

「アーティスト・俳優×お笑い芸人」の組み合わせで番組パーソナリティーをキャスティング！

普段では交わらない意外な組み合わせのワクワク感で番組を盛り上げます。

番組の一番の売りは今の若者にとっての「ビンテージ音楽（1960年代～1980年代の楽曲）」を

改めて吟味し、歌詞の世界感や当時の世情を紹介しつつ、ノスタルジーと驚きを楽しむ30分です。

★初回放送:2026年7月4日（土）・11日（土）出演者

田中あいみ & 響

田中あいみ

2019年、日本クラウン演歌・歌謡曲新人オーディションでグランプリを受賞。2021年11月10日に「孤独の歌姫」でデビュー。2022年には第64回レコード大賞最優秀新人賞を受賞。

ビクターミュージックアーツ所属。2000年にコンビを結成。バラエティ番組で活躍する一方で、

長友光弘（左）はダーツのプロ資格、小林優介（右）はファイナンシャルプランナー3級の資格を

持つ。

【新番組情報２.】

・番組名：「いらっしゃいませ～♪アキダイ社長・松本伊代のごはんのおかず何にする？」

・放送日時：毎週土曜日 ２１:３０～２２:００

※初回放送：７月４日 (土)

・パーソナリティー : 秋葉弘道（スーパー・アキダイ社長）/松本伊代/くにキッチン・くにさん

<番組内容>

家計の味方！主婦の味方！スーパーアキダイ・秋葉社長と、昭和のスーパーアイドルであり、

親しみやすいキャラクターの松本伊代がタッグを組んだ生活密着型情報バラエティ番組です。

「今、何が安いか・旨いか」旬のお買い得情報をお届けします。

「今日は何を作ろう？」松本伊代さんのリアルな主婦目線での台所トークも必聴。

「ちくわしかない！」「マグロが余った！」など冷蔵庫レスキューは、

SNSで人気の料理研究家・くにさんの時短レシピで解決します。

そして、毎週登場するゲストが得意な料理や秘密の名店を紹介。

献立に悩む主婦層から、現代の経済動向が気になるビジネス層まで、

幅広いリスナーの暮らしと家計に元気を注入します！

【新番組情報３.】

・番組名： 「AXA presents Smile Leader ～あの日の決断、その先の笑顔～」

・放送日時：毎週月曜日～木曜日 10:40～10:50

※初回放送：7月1日 (水)

・パーソナリティー:渡邉美穂/向井地美音 (週替わりで担当致します。)

＜番組内容＞

毎週１つの企業をピックアップ！

経営者や社員の方を通して、会社のストーリーやターニングポイント、

そこで働く人達のリアルな“今”を４日間にわけてお届けします。

▼パーソナリティー変更▼

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【番組名】HIGH HOPES

【放送日時】毎週月～木曜日27:10～27:25（ラジオのアナ～ラジアナ内）

※初回放送は7月1日(水)となります。

【パーソナリティー】

Trooper Salute

（月）NEW！:Trooper Salute

弁天ランド

（火）弁天ランド

Doona

（水）NEW！:Doona

EMNW

（水）NEW！:EMNW

▼放送時間変更▼

・番組名:ダイヤモンド☆ユカイ Hello サムシング！

・パーソナリティー: ダイヤモンド☆ユカイ

・放送日時:毎週木曜日 ２３:３０～２４:００

・番組名:OFF KEN RADIO

・パーソナリティー:三原健司（フレデリック）

・放送日時:毎週金曜日 ２４：３０～２５：００

・番組名:小柳ゆき drive your heart

・パーソナリティー:小柳ゆき

・放送日時:毎週日曜日 ６：００～６：３０

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担当：放送本部 編成業務部

電話０４８-６５０-０７００