めちゃコミック『正反対な君と僕』『キングダム』など話題のメディア化作品を対象に30％OFFクーポン10枚配布キャンペーンを開催

株式会社めちゃコミック

株式会社めちゃコミック(https://www.mechacomic.com/)（東京都千代田区 代表取締役社長 児玉隆志）は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(https://mechacomic.jp/?agent_id=1&src_ad=sa_a1_web_prs_oth_oth0000006_mix&lp_id=1&igr=1&utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=sa_a1_web_prs_oth_oth0000006_mix)」において、2026年6月22日（月）10：00より、「2026年夏 メディア化コミッククーポンキャンペーン」を開催します。

本キャンペーンでは、対象の話売り作品にご利用いただける30％OFFクーポン10枚を配布します。『キングダム』『正反対な君と僕』をはじめ、注目作品をお得に楽しめる期間限定キャンペーンです。

キャンペーンサイトはこちら

https://mechacomic.jp/feature/media

※クーポンの利用にはログインが必要です

■キャンペーン概要

期間中、対象の話売り作品に使用できる30％OFFクーポン10枚を配布します。

話題作から人気作品まで、幅広い対象作品をお得にお楽しみいただけます。

●開催期間

2026年6月22日（月）10：00～2026年7月20日（月）23：59

●キャンペーン対象作品（一部抜粋）(C)阿賀沢紅茶／集英社『正反対な君と僕』

【デジタル版限定!「少年ジャンプ+」掲載時のカラーページを完全収録!!】元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう鈴木は、自分の意見を言える物静か男子・谷くんに絶賛片思い中。だが周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みばかり…。しかしある日勇気を出して、一緒に帰ろうと誘ってみたところ…!? 共感マックスの等身大ラブコメ、開幕!!

作品を読む https://mechacomic.jp/books/157811

(C)水埜なつ (C)三沢ケイ／フレックスコミックス『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます(単話版)』

TVアニメ2026年7月より放送開始!! 没落貴族の令嬢、エルサのもとに舞い込んだ報せ。それは超エリート貴族、ユリウスからの求婚だった。「そんなご立派な方がなぜ私と?」不思議に思いつつも結婚を決めたエルサだが、挙式後、それまで優しく穏やかだったユリウスが豹変!「今後、きみを愛するつもりは一切ない」と冷たい声で告げてきて!? こじらせ次期公爵×前向き没落令嬢の焦れ焦れラブコメディ♪ (C)水埜なつ (C)三沢ケイ/フレックスコミックス

作品を読む https://mechacomic.jp/books/261439

(C)Jinushi/SQUARE ENIX『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』

社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木。彼のひそやかな癒しといえば、日ごろから愛煙する煙草と、行きつけのスーパーで働く女性店員 山田さんのにこやかな接客くらい。仕事に疲れたある夜、癒しを求めてスーパーに向かうが、目当ての山田さんはおらず、今どき煙草を吸える場所もなし…。意気消沈した佐々木に「ここなら吸える」と声をかけてきたのは、すこし奇抜な服装をした田山という女性だった――。

作品を読む https://mechacomic.jp/books/159746

(C)はぐれメタボ おおのいも 昌未／ホビージャパン『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。』

他の令嬢に心を移した王太子から、パーティーで婚約破棄を告げられた公爵令嬢・エリザベート。そのまま不当な咎で牢屋に幽閉されてしまい、すべてを捧げてきた国からも裏切られたことを知る……。ついに我慢も限界に達したエリザベートは、強力な力を秘めた魔導書を手に、亡命を決意!! 隣国の子爵・ルーカスの手を借りて新たな地で新生活&商売を始める。祖国への凄烈な復讐心を胸に秘めながら――。『婚約破棄』×『投獄』された美しき公爵令嬢が、最強の魔導書を手に『人脈・経済・武力』を操って裏切者に爽快ざまぁ三昧!!!!!

作品を読む https://mechacomic.jp/books/167775

(C)原泰久／集英社『キングダム』

時は紀元前――。いまだ一度も統一されたことのない中国大陸は、500年の大戦争時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信は、自らの腕で天下に名を成すことを目指す!! 2013年、第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞!

作品を読む https://mechacomic.jp/books/85773

●キャンペーンサイトURL

https://mechacomic.jp/feature/media

※クーポンの利用にはログインが必要です

●参加条件

クーポンは対象ユーザーであればご利用いただけます。

利用方法や対象作品の詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

●注意事項

本キャンペーンのクーポンは対象の「話売り」作品にのみご利用いただけます。

使用期限を過ぎたクーポンはご利用いただけません。

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

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