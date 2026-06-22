「良い酔い」を記録するメディアbacchante、中国の蒸留酒「白酒（バイチュウ）」特集を開始。

■ 世界で最も飲まれている蒸留酒を、日本の酒場文化へ

株式会社孫七企画白酒に関する様々な記事やレポを発信

株式会社孫七企画（本社：滋賀県、代表取締役：山本龍成）が運営するWebメディア「bacchante（バッカンテ）」は、中国を代表する蒸留酒「白酒（バイチュウ）」の特集企画を開始いたします。

また、その第一弾企画として、味坊集団とのコラボレーションイベント「BAIJIU NIGHT vol.1」を2026年7月8日（水）に秋葉原・香福味坊にて開催いたします。

■ 白酒特集「レッツバイチュー！ 知られざる白酒の世界」

世界で一番売れているのに、日本ではあまり知られていないお酒。



今夜、私たちは「バイチュー」に出会う。

ウイスキー、ジン、テキーラ、ウォッカ。

世界には様々な蒸留酒がありますが、実は世界で最も生産され、飲まれている透明な大物蒸留酒を、私たち日本人はほとんど知りません。

その名は「白酒（バイチュウ）」。

「きつそう」「悪酔いしそう」。

そんな強固な先入観（あるいは知名度の低さ）のせいで、日本の夜からは長らく見過ごされてきた存在です。

しかし白酒は、ソーダで割った瞬間に驚くほど表情を変えます。

華やかな香り、果実を思わせる余韻、料理との相性の良さ。

それは従来のレモンサワーやハイボールとはまた違う、新しい食中酒の可能性を秘めています。

一度、その味わいを体験すれば、他の飲み方を知りたくなり、ストレートや様々な飲み方を試してみたくなるはずです。

「名前すら知らなかったお酒」が、いつしか好きなお酒になる。

そんな出会いの輪郭を、bacchanteはこれから記録していきます。

■ なぜbacchanteは白酒を特集するのか

bacchanteは、「自分に合った良い酔いを誰かの酔い酔いのために記録する」ことを目的としたメディアです。

私たちが白酒に興味を持った理由は、中国酒だからではありません。

世界中で愛されているにもかかわらず、日本ではまだ十分に語られていない「良い酔いの選択肢」だったからです。

2026年春、編集部は中国・上海および蘇州を訪れ、現地の酒文化を取材しました。

そこには白酒を特別なお酒としてではなく、料理とともに楽しみ、ガンペイ（乾杯）をしながら会話の中で親しむ人々の姿がありました。

その文化に触れたことで、私たちは白酒を単なる珍しい酒としてではなく、日本の酒場文化に新たな可能性をもたらす存在として捉えるようになりました。

今後は中国や日本国内の先駆者たちに学びながら、

・白酒に関する取材記事の制作

・中国および国内での現地取材

・イベントや試飲会の開催

・飲食店との取り組み

・白酒ソーダ割り「バイボール」の普及活動

などを通じて、白酒文化の魅力を発信してまいります。

将来的には、特別なお酒ではなく、どの街の飲食店でも当たり前にバイボールが飲める未来に貢献したいと考えています。

■ 第一弾企画「BAIJIU NIGHT vol.1」開催

味坊×bacchanteのコラボイベント「BAIJIU NIGHT」

白酒特集のスタートを記念し、味坊集団とのコラボイベント「BAIJIU NIGHT vol.1」を開催いたします。



今回ご一緒するのは、ガチ中華文化を牽引してきた味坊集団。

そして当日は、味坊集団の白酒王子として親しまれる林さんを迎え、白酒の魅力を存分に楽しんでいただきます。

会場は秋葉原の香福味坊。ガチ中華ブームの火付け役でもある味坊だからこそ実現できる、本格中国料理と白酒のペアリングを体験いただけます。

ただ飲むだけではなく、知って、飲んで、語って、好きになる。

そんな一夜限りの白酒体験をお届けします。

開催地は香福味坊

ガチ中華ブームの牽引者

本場中華

本場中華で飲む白酒

イベント内容

白酒王子・林さんによる白酒トーク

・白酒とは何か

・中国で愛される理由

・香りの違い（香型）

・おすすめの飲み方

などを学びながら、実際に飲んで楽しみます。

香福味坊 特別コース

林さん自らが選ぶ、白酒にベストマッチなガチ中華特別コースをご提供。

羊肉料理や点心をはじめ、白酒との相性を追求した料理をお楽しみいただきます。

白酒飲み比べ体験

林さん厳選の白酒を複数ご用意。

ストレートだけでなく、ソーダで割る「バイボール」やコーラ割りなど、様々な楽しみ方を体験いただけます。

交流タイム

白酒好きの方も、初めての方も歓迎。

参加者同士や林さんとの交流を通じて、白酒の世界をより深く楽しんでいただきます。

開催概要

イベント名：【BAIJIU NIGHT vol.1】レッツバイチュー！！味坊集団の白酒王子・林さんと楽しむガチ中華と白酒の夜

日時：2026年7月8日（水）

19:00～21:30（受付18:30～）

会場：香福味坊（秋葉原）

東京都千代田区神田佐久間町1-21 Chiyoda Terrace B1F

定員：24名

参加費：8,000円（税込）

主催：bacchante × 味坊集団

※白酒以外のドリンクも飲み放題でご用意しております。

※20歳未満の方は参加できません。

※完全予約制となります。

お申し込みは下記のURLからお願いいたします。

https://baijiu-naight.peatix.com/

■ 今後の展望

bacchanteは今後も、記事・イベント・飲食店との連携などを通じて白酒文化の魅力を発信してまいります。

白酒をもっと自由に、もっと楽しく。

そしていつの日か、日本中の酒場で当たり前のように「とりあえずバイボールで乾杯」が聞こえる未来を目指して。

その第一歩として、「BAIJIU NIGHT vol.1」を開催いたします。

■ bacchante編集長コメント

私自身、最初に白酒を口にしたときは、美味しさや奥深さよりも「かなり強いお酒」という印象が先立ち、初めはその魅力や白酒についてを十分に理解することができませんでした。



そんな印象が大きく変わったきっかけは、味坊さんで飲ませていただいた「バイボール（白酒のソーダ割り）」との出会いでした。

白酒が持つ個性や力強さはそのままに、ソーダで割ることで香りがふわっと開き、鼻の奥をすっと抜けていく香りがとても心地よく、一瞬に「香りを楽しむお酒」へとイメージが変わった瞬間でした。



bacchanteは、「自分に合った良い酔いを、誰かの良い酔いのために記録する」メディアです。

だからこそ私たちは、白酒を中国のお酒として紹介したいのではなく、「まだ知られていない良い酔いの選択肢」として届けたいと考えています。



今回、味坊集団の林さんとご一緒し、「BAIJIU NIGHT vol.1」を開催できることを大変嬉しく思っています。



イベントでは、味坊集団がつくり出す本場の中国料理とともに、本場のお酒である白酒を楽しみながら、その魅力を体験していただけます。

まずはバイボールという入口から、白酒の香りや味わい、そして多様な楽しみ方を知っていただきたいと考えております。



今後は味坊集団の皆さまとの取り組みをはじめ、飲食店や酒販店などとも連携しながら、より多くの方に白酒を知っていただき、実際に飲んでみるきっかけをつくっていきたいと考えています。



いつの日か、日本の酒場で「バイボールください！」と注文される風景が生まれることを願って。

皆さまと会場でお会いできることを楽しみにしています。

■ bacchanteについて

bacchanteは「自分に合った良い酔いを記録する」Webメディアです。

2012年に双葉社より創刊された雑誌『bacchante』の精神を受け継ぎ、2026年4月にWebメディアとして再始動しました。

飲食店やお酒を評価するのではなく、編集部やコラムニストが実際に体験した「良い酔い」を記録し、それぞれの人が自分らしい酒との付き合い方を見つけるためのヒントを発信しています。

【本件に関するお問い合わせ】

bacchante編集部

担当：山本龍成

TEL：090-3945-1387

Mail：bacchante@magoshichi.com

Instagram：@bacchante_official