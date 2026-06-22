【参加無料】【2026年6月28日（日）】初開催！足立区千住新橋高架下スペースを活用したイベント「千住縁側プロジェクト　ーハシノシター」を開催します！

公益社団法人東京青年会議所

北千住駅から徒歩圏内に位置する千住新橋高架下にて、公益社団法人東京青年会議所足立区委員会は、2026年6月28日（日）に「千住縁側プロジェクト -ハシノシタ-」を開催します。本事業は、これまで駐車場・駐輪場用途が中心だった高架下空間において、初のイベント活用実績を創出する取り組みです。ワークショップ、移動動物園、キッチンカー等を通じて地域交流を生み出し、北千住駅周辺から荒川河川敷への人流創出や地域経済の活性化を目指します。また、安全管理や申請フローを整理・可視化することで、将来的に地域団体等が継続的に活用できるモデル構築にも挑戦します。

■事業概要

■お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/336_1_a7869ff689968d57189477c922ce30c7.jpg?v=202606221152 ]

公益社団法人東京青年会議所 足立区委員会

西口翔希

TEL：090-7806-4473

e-Mail：adachi.hashinoshita@gmail.com

【公益社団法人東京青年会議所 事務局】

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3丁目1 オームビル新館8F

TEL：03-6285-1515

HP：https://tokyo-jc.or.jp/

主催団体紹介

私たち公益社団法人東京青年会議所（略称「東京JC」以下本文中では、「東京青年会議所」と呼称）は1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は青年の仕事である」という志を同じにする青年達によって築き上げられました。

以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。また東京青年会議所は、人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく、自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。

日本の青年会議所は活動の基本を「個人の修練」、「社会への奉仕」、「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。

青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、４０歳をむかえ卒業した卒業生を含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。