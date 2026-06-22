若槻千夏、夫との恋人時代を振り返る！照れ隠しが招いた“悲しすぎる勘違い”にスタジオ大爆笑！“恋リアウォッチャー”の若槻、“2on1デート”攻略法を熱弁！スタジオも納得｜『ガールオアレディ3』#2

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#2を、2026年6月21日（日）夜9時より無料放送いたしました。

■『ガールオアレディ3』とは

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。

『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結しました。

■“恋リアウォッチャー”の若槻千夏、”2on1デート”攻略法を熱弁！スタジオも納得

第2話では、男性が考えた理想のデートに女性が向かう運命のデートタイムが描かれます。総額1000万円の整形を公表している31歳“レディ”でクリニック経営・看護師のスミレは、意中の会社経営者・ショウタのもとへ向かいます。しかし、そこには同じくショウタを狙う24歳“ガール”のマホも合流し、男性1人に対し女性2人の過酷な“2on1デート”へ…。

車で移動する際、先に助手席に乗ろうとしていたマホに対し、後から合流したスミレが「後ろに乗ればいいのかな？」と尋ねると、ショウタは「そうだね」とあっさり同意してしまいます。

この対応に、スタジオの若槻千夏は「あの時にショウタが『そうだね』って言ったのが嫌だった」と指摘し、「ああいう時は『じゃんけんです』って言わないとダメ！『フェアにじゃんけんにする？』とか提案してほしい」と、男性側の気遣いとして助手席はじゃんけんで決めるべきだと熱弁。

これには藤森慎吾も「あれで勝手に順位つけられた感じするもんね。ちょっと傷つく」と深く納得。さらに藤森が「『俺が後ろに座ろうか』ぐらいのユニークは欲しかったですね」と提案するも、若槻や平祐奈からは即座に「それは、いらないです。今バチバチしてるんで」とピシャリと一蹴され、スタジオは笑いに包まれました。

■「全ての読みが外れていた…」恋に自信満々だった1000万整形課金30代美女が撃沈

その後、ガラス工房へのデートを終えたスミレ。初日の夕食時「ショウタくんは結構私のこと好きだと思う。あれはメロメロの目ですね」と自信満々に語っていた彼女でしたが、「すべての読みが外れてたんですよね（笑）」とまさかの苦笑い。「多少興味持たれてるだろうと思って行ったのに、全く持たれてなくて」「勘違い女みたいになっちゃった」と肩を落とし、「彼からの質問とか一切なかった気がします」と完全に撃沈していました。

■若槻千夏、夫との恋人時代を振り返る！照れ隠しが招いた“悲しすぎる勘違い”にスタジオ大爆笑

番組内では、男性へのアプローチ方法についても話題に。25歳“ガール”でモデルのオダミユが、意中の男性に拾った貝殻や手作りの手紙を渡して猛アピールする姿を見たスタジオの藤森慎吾は「好意ある子にそんなことされたらグッと心掴まれるよ」と感心します。

すると若槻千夏は「私は『その人のために用意した』と言えないタイプ」と切り出し、現在の夫と付き合いたてだった頃の照れ隠しが招いた悲しすぎる勘違いエピソードを告白。ベランダでタバコを吸う彼が寒くないようこっそり上着を購入したものの、「これ買ったんだ」と素直に言えず、「あ、これ着な」と自分の家にあった服かのようにさりげなく渡したところ、「あ、大丈夫」とあっさり断られてしまったといいます。

若槻は「よーく考えたら、多分、前の男のだと思われたのかな」と苦笑いで当時の勘違いを振り返り、「ずっと着てくれなくて、マジでいまだに覚えてる」と赤裸々に明かします。このすれ違いから起きた切ないエピソードに、アン ミカは「（不器用な若槻も、勘違いして拒否した夫も）両方かわいい」「今日これ（放送を）聞いたら、『あれ、俺のために買ったんだ』ってなるやん！」とツッコミを入れ、スタジオ一同で「絶対見て欲しい！」と大盛り上がりとなりました。

若さを武器に攻め込む20代“ガール”と、大人の余裕とプライドで迎え撃つ30代“レディ”。女同士の熾烈なマウントバトルが早くも勃発した『ガールオアレディ3』第2話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

■「ABEMA」『ガールオアレディ3』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

#2配信日時：2026年6月21日（日）夜9時～

#2配信URL： https://abema.go.link/b4842

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/