GWに300名超が熱中した「マイクラ×元素」イベントが6/27に再登場！今回は自作ブロックの「お持ち帰り」が可能に！ミッテン府中で科学を遊び尽くせ

株式会社Pendemy

最先端のデジタル技術とものづくりを融合したSTEAM教育を企画開発する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、2026年6月27日（土）、ミッテン府中 7Fイベントスペースにて、小学生向け体験型イベント「＼マイクラの世界が現実に!?／元素のふしぎで君だけのブロックを制作せよ！」をご好評につき再開催いたします。

前回のGW開催では300名超が参加！みんなの作品で巨大な「マイクラの世界」を創り上げました（※写真は2026年5月開催時の様子）

本イベントは、子どもたちに絶大な人気を誇るゲーム「マインクラフト」の世界観を題材に、遊びの延長線上で科学の基本である「元素」の概念を学ぶ特別ワークショップです。2026年のゴールデンウィーク期間中に開催した同イベントでは、5日間で延べ300名を超える親子が参加し、予約枠が早期に埋まるなど極めて高い支持をいただきました。

この度、多くの再開催のご要望にお応えし、内容をさらにブラッシュアップして実施いたします。

■ 今回のアップデート：作ったブロックは「お持ち帰り」可能！

前回の参加者アンケートで最も多かった「作ったブロックを家に持ち帰りたい！」という声にお応えし、今回はブロックのサイズを調整。会場に展示して「世界の一部」になる体験をした後は、自分だけのオリジナルブロックを記念に持ち帰ることができます。

■ 「ゲームの遊び」を「科学の学び」へ変える3つの体験ステップ

イベントでは、子どもたちの知的好奇心を刺激する独自のプログラムを用意しています。

1. ミニ講義：ゲームの素材から「元素」のひみつを知る

「氷ブロックを壊すと何になる？」

「水をもっと細かく分解すると？」

ゲーム内の現象を入り口に、水素（H）や酸素（O）といった現実の元素記号とリンクさせ、物質の成り立ちを分かりやすく解説します。

2. ブロック制作：元素を組み合わせて自分だけのブロックを工作

専門的な知識も、ゲームの世界観を通すことで子どもたちは驚くほどの集中力で吸収していきます。（※写真は2026年5月開催時の様子）

参加者は作りたいブロック（TNTや鉄鉱石など）を選び、必要な原子を確認。

ダンボールと色紙を使って、現実世界で「クラフト（化合）」を体験します。

３．世界の一部になる体験と、自分だけのブロックを「お持ち帰り」

講師は子どもたちの試行錯誤に寄り添います。安易に正解を教えるのではなく、対話を通して自ら答えを導き出すプロセスを支えることで、一生モノの「問いを立てる力」を育みます。（※2026年5月開催時の様子）

完成したブロックは、まず会場内の特設空間へ配置。みんなの作品が積み上がり、現実世界に「マイクラの世界」が広がっていく参加型の演出を体験します。そして今回のアップデートとして、制作したブロックはそのままお土産としてお持ち帰りいただける約15cmのブロックもご用意。自分が作った「学びの成果」を形として手元に残せることで、イベント終了後もご家庭で科学への興味を育むきっかけを提供します。

■ イベント開催概要

お子様が抱えて持ち帰りやすい約15cmのサイズ！学んだ証である自作ブロックをご自宅に持ち帰り、イベント後も家族で科学の話題を楽しむきっかけにしていただけます。

「＼マイクラの世界が現実に!?／元素のふしぎで君だけのブロックを制作せよ！」

会場： ミッテン府中(https://maps.app.goo.gl/SBc6G4t7YvrU8JV57) 7Fイベントスペース

対象： 小学生とその保護者

日時：2026年6月27日(土)11:00～17:00

【11:00～14:00｜講義つきワークショップ（予約制）】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175789/table/23_1_3d530c381833b7806e8fc82b6a360708.jpg?v=202606221152 ]

▶ 予約URL：

https://liff.line.me/1656231700-QAMv4ryz?liff_id=1656231700-QAMv4ryz&group_id=181117(https://liff.line.me/1656231700-QAMv4ryz?liff_id=1656231700-QAMv4ryz&group_id=181117)

※公式LINEへ「友だち追加」の上、お申し込みいただけます。

【14:00～17:00｜工作＆遊び自由エリア（予約不要）】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175789/table/23_2_ef849a293f91c915603ca1978860b36b.jpg?v=202606221152 ]■ 運営会社｜株式会社Pendemy

最先端のデジタル技術とものづくりを融合したSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、80回を超える独自のSTEAM教育イベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10 Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育事業、教育イベント企画・運営、教育事業のDX支援、SNS運用支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/