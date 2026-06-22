TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の商品の受注を6月13日（土）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1490?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

坂本 太郎、朝倉 シン、眞霜 平助、南雲、神々廻、大佛、勢羽 夏生、勢羽 真冬、X（スラー）、楽の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 神々廻＆大佛 スーツの歩みver. ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 朝倉 シン スーツの歩みver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングクリアダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×49mm

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全32種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディング Ani-Frame

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \8,250(税込)

種類 ：全30種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし スーツの歩みver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 坂本 太郎 スーツの歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全10種（坂本 太郎、朝倉 シン、眞霜 平助、南雲、神々廻、大佛、勢羽 夏生、勢羽 真冬、X（スラー）、楽）

サイズ：本体：（約）23.8×11.2cm 台座：（約）直径9.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーツの歩みver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 坂本 太郎 スーツの歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

台座をつなげてご使用いただけます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（坂本 太郎、朝倉 シン、眞霜 平助、南雲、神々廻、大佛、勢羽 夏生、勢羽 真冬、X（スラー）、楽）

サイズ：本体：（約）18.2×8.6cm 台座：（約）9.2×4.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーツの歩みver. 75mmオーロラ缶バッジ

※画像は「描き下ろし 坂本 太郎 スーツの歩みver. 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全10種（坂本 太郎、朝倉 シン、眞霜 平助、南雲、神々廻、大佛、勢羽 夏生、勢羽 真冬、X（スラー）、楽）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ vol.2

坂本 太郎、朝倉 シン、陸 少糖、南雲、神々廻、大佛、赤尾 晶、勢羽 真冬、虎丸 尚、X（スラー）、楽の印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1490?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員