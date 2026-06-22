『コードギアス 反逆のルルーシュ』の描き下ろし スクールファッションver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『コードギアス 反逆のルルーシュ』の商品12種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『コードギアス 反逆のルルーシュ』の商品の受注を6月12日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/154,327,702,326?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

ルルーシュ、C.C.、スザク、カレンの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし スクールファッションver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スクールファッションver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし スクールファッションver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,655(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし スクールファッションver. トレーディングクリアダイカットステッカー

クリア素材のため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（最大約）70×59.5mm 以内

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし スクールファッションver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,675(税込)

種類 ：全17種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし スクールファッションver. トレーディングAni-Frame

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,675(税込)

種類 ：全17種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし スクールファッションver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ルルーシュ スクールファッションver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種（ルルーシュ、C.C. 、スザク、カレン）

サイズ：本体：（約）28.3×8.4cm 台座：（約）9.6×8.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スクールファッションver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ルルーシュ スクールファッションver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（ルルーシュ、C.C. 、スザク、カレン）

サイズ：本体：（約）20×6cm 台座：（約）8.5×4.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スクールファッションver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし ルルーシュ スクールファッションver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全4種（ルルーシュ、C.C. 、スザク、カレン）

サイズ：（約）11×9.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スクールファッションver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし ルルーシュ スクールファッションver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種（ルルーシュ、C.C. 、スザク、カレン、集合）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼スクールファッションver. トレーディング ちびキャラ アクリルスタンド

ルルーシュ、C.C.、スザク、カレン、ロロ、ナナリー、ジノ、アーニャの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）70×50mm以内 台座：（約）直径38mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼スクールファッションver. トレーディング ちびキャラ ホログラム缶バッジ

ルルーシュ、C.C.、スザク、カレン、ロロ、ナナリー、ジノ、アーニャの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「スクールファッションver. ちびキャラ 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼スクールファッションver. トレーディング ちびキャラ イラストカード

ルルーシュ、C.C.、スザク、カレン、ロロ、ナナリー、ジノ、アーニャの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/154,327,702,326?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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