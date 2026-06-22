【北海道限定】北海道産山わさびを使用した冷製パスタを品揃え

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「冷製パスタ 山わさびたらこの和風ソース」を、北海道のセブン‐イレブン店舗にて6月24日（水）より順次発売いたします。

本商品は、地域の原材料を使用する地産地消の取り組みとして、北海道産の山わさびを使用しています。北海道の食文化においてなじみの深い山わさびとたらこを組み合わせ、冷製パスタにしました。ソースには昆布、鰹のだしに、山わさびとたらこを合わせることで、旨味と清涼感のある後味に仕上げました。具材には、たらこのほか、イカ、大葉、小ねぎ、刻み海苔をトッピングしており、気温が上昇するこれからの季節にも、さっぱりとお召し上がりいただけます。

北海道産山わさびの爽快な辛みと鼻を抜ける香りが主役！

■冷製パスタ 山わさびたらこの和風ソース

価格：550円（税込594円）

発売日：6月24日（水）～順次

販売エリア：北海道

ベースとなる和風ソースとトッピングのたらこの両方に、北海道の豊かな大地が育んだ「山わさび」を贅沢にブレンドしました。山わさび特有のすっきりとした際立つ辛みと、一瞬で鼻を抜ける爽やかな香りが、一口ごとに口いっぱいに広がります。具材には、コリコリとした食感が楽しいイカ、初夏の爽風を思わせる大葉や小ねぎ、磯の香り漂う刻み海苔を贅沢にトッピング。涼やかな見た目と、豊かな食感のコントラストを同時に楽しめるこの夏におすすめの一品です。

担当者コメント

気温が上昇し、さっぱりとしたメニューが恋しくなるこれからの季節。北海道の皆様に馴染み深く、愛されている山わさびの魅力を最大限に引き出した冷製パスタが完成いたしました。出汁の深いコクと山わさびの爽快な辛みが、たらこの旨味と絶妙に絡み合います。地元のおいしさをぎゅっと詰め込んだ、今しか出会えない自信作をぜひお近くのセブン‐イレブンでお楽しみください。

気温上昇に伴って冷製パスタの需要の高まるこの時期におすすめのもう一品！

■冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース

価格：598円（税込645.84円）

発売日：6月24日（水）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

気温上昇に伴い需要の高まる冷製パスタを、専門店でも増加している生パスタで品揃えします。生パスタは専用の配合、製法で仕立てた、ソースがよく絡み程よい弾力のある、もちもちとした食感が特長。ソースは甘エビの香りと濃厚な旨味に完熟トマトの甘みを感じられる、食べ進みの良い味わいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。