建設・製造・物流現場の暑熱対策を提案　株式会社昭和商会「第7回 九州 猛暑対策展」に出展

株式会社昭和商会

昨年のブースの様子

株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐野修唯）は、2026年6月24日（水）～25日（木）にマリンメッセ福岡A館で開催される「第7回 九州 猛暑対策展」に出展いたします。

近年の猛暑の深刻化に加え、職場における熱中症対策の強化が求められる中、建設業・製造業・物流業をはじめとする現場では、より効果的かつ実用的な暑熱対策製品への関心が高まっています。九州猛暑対策展は、猛暑・熱中症対策に特化した専門展示会として、多くの企業や自治体が来場する体感型展示会です。

当社ブースでは、現場作業者の暑熱対策をサポートするオリジナル製品を展示し、実際に製品を体感いただけます。

ブースで体験できること

・製品(フロストベスト、プロフィットベスト等)の試着・体験

・暑熱対策製品(ミストワークファン、ミニミストファン、ミストファンTN)の比較検討

・導入相談および商談

・現場環境に応じた活用方法のご提案

実際に製品を手に取りながら、導入効果や使用感をご確認いただけます。

展示会概要

展示会名：第7回 九州 猛暑対策展

会期：2026年6月24日（水）～25日（木）

会場：マリンメッセ福岡A館（福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）

主催：一般社団法人日本能率協会

昭和商会出展ブース番号：AN-04

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