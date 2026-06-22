Freeasy、「第27回 マーケティングWeek 夏 2026」に出展─ 4,000社導入のセルフ型アンケートツールと海外調査「Freeasy Global」を展示
年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティング展示会「第27回 マーケティングWeek 夏 2026」内の「マーケティング戦略立案 EXPO」に出展します。
来場事前登録はこちら :
https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-06-17/wqvcs
当社の出展について
当社ブース（ブース番号：M7-54）では、導入企業4,000社を超えるセルフ型アンケートツール「Freeasy(https://freeasy-survey.com/#about)」と、海外28の国・地域を対象に調査を実施できる「Freeasy Global(https://freeasy-survey.com/freeasyglobal/)」をご紹介いたします。
ブース内では、実際のアンケート作成画面や配信設定画面をご覧いただきながら、誰でも簡単に調査を実施できる操作性や、スピーディなデータ収集を実現する流れをご体験いただけます。
また、商品開発やサービス改善、コンテンツマーケティング、市場調査など、さまざまなビジネスシーンにおける活用事例もご案内いたします。
Freeasyを活用することで、消費者や顧客の声を迅速に収集し、データに基づく意思決定の迅速化や、マーケティング施策の精度向上を実現できます。
国内調査から海外調査まで、より手軽に、よりスピーディにマーケティングリサーチを実施したい企業様は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。
前回の出展の様子（マーケティングWeek 春 2026 出展レポート）はこちら(https://freeasy24.research-plus.net/blog/marketingweek-2026-report)
展示会概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/64613/table/219_1_bf861f09756fa5e688c8f04ea2dee8f8.jpg?v=202606221152 ]
来場事前登録はこちら :
https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-06-17/wqvcs
Freeasy（フリージー）について
Freeasyは、低価格・簡単・スピードを兼ね備えたセルフ型アンケートツール。『ネットリサーチ』を気軽に500円から実施することができます。
おかげさまで導入企業4,000社を突破！年間30,000本を超えるアンケートをご実施いただいております。
初期費用や月額は一切かかりません。アカウント登録後、すぐにご利用いただけ即日アンケートの回収も可能です。
【特徴】
・AIで品質管理された全国1300万人の調査モニター
・アンケート対象者を9つの属性情報から絞り込み
・特殊な条件でも絞り込みいただけるスクリーニングもご用意
・業界最安値500円（1問1サンプル回収@10円）から調査が可能
・過去回収モニターへの再配信・除外配信も自由に！
▼サービス紹介資料はこちら
https://freeasy-survey.com/documentlist/freeasyservice/
▼導入いただいた企業様・大学様のインタビュー
https://freeasy-survey.com/case/
▼リサーチ、その他マーケティングに関するご相談・お問い合わせはお気軽に
https://freeasy-survey.com/contact/
運営会社「アイブリッジ」について
社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業
運営メディア一覧
Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/
フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/
懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/
おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/
本件に関するお問い合わせ先
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
https://freeasy-survey.com/contact/