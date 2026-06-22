Freeasy、「第27回 マーケティングWeek 夏 2026」に出展─ 4,000社導入のセルフ型アンケートツールと海外調査「Freeasy Global」を展示

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティング展示会「第27回 マーケティングWeek 夏 2026」内の「マーケティング戦略立案 EXPO」に出展します。

当社の出展について

来場事前登録はこちら :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-06-17/wqvcs

当社ブース（ブース番号：M7-54）では、導入企業4,000社を超えるセルフ型アンケートツール「Freeasy(https://freeasy-survey.com/#about)」と、海外28の国・地域を対象に調査を実施できる「Freeasy Global(https://freeasy-survey.com/freeasyglobal/)」をご紹介いたします。

ブース内では、実際のアンケート作成画面や配信設定画面をご覧いただきながら、誰でも簡単に調査を実施できる操作性や、スピーディなデータ収集を実現する流れをご体験いただけます。

また、商品開発やサービス改善、コンテンツマーケティング、市場調査など、さまざまなビジネスシーンにおける活用事例もご案内いたします。

Freeasyを活用することで、消費者や顧客の声を迅速に収集し、データに基づく意思決定の迅速化や、マーケティング施策の精度向上を実現できます。

国内調査から海外調査まで、より手軽に、よりスピーディにマーケティングリサーチを実施したい企業様は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

前回の出展の様子（マーケティングWeek 春 2026 出展レポート）はこちら(https://freeasy24.research-plus.net/blog/marketingweek-2026-report)

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64613/table/219_1_bf861f09756fa5e688c8f04ea2dee8f8.jpg?v=202606221152 ]来場事前登録はこちら :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-06-17/wqvcs

Freeasy（フリージー）について

Freeasyは、低価格・簡単・スピードを兼ね備えたセルフ型アンケートツール。『ネットリサーチ』を気軽に500円から実施することができます。

おかげさまで導入企業4,000社を突破！年間30,000本を超えるアンケートをご実施いただいております。

初期費用や月額は一切かかりません。アカウント登録後、すぐにご利用いただけ即日アンケートの回収も可能です。

【特徴】

・AIで品質管理された全国1300万人の調査モニター

・アンケート対象者を9つの属性情報から絞り込み

・特殊な条件でも絞り込みいただけるスクリーニングもご用意

・業界最安値500円（1問1サンプル回収@10円）から調査が可能

・過去回収モニターへの再配信・除外配信も自由に！

▼サービス紹介資料はこちら

https://freeasy-survey.com/documentlist/freeasyservice/

▼導入いただいた企業様・大学様のインタビュー

https://freeasy-survey.com/case/

▼リサーチ、その他マーケティングに関するご相談・お問い合わせはお気軽に

https://freeasy-survey.com/contact/

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/