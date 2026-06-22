【愛知県西尾市】伝統織物技術の粋を集めて。西尾の魅力を凝縮した新作浴衣、全4色展開でクラウドファンディング開始

西尾市役所先染めの木綿を用いた浴衣【三河一色えびせんべい】ブラウンver

西尾市クラウドファンディング活用支援事業を活用し、松井織布株式会社がCAMPFIREでプロジェクトを公開しました。三河帯芯で培った伝統の織物技術を活かし、先染めの木綿を用いた浴衣を製作・販売することで、地域に根ざした織物産業の価値を広く社会へ発信します。このプロジェクトを通じて、ものづくりに込められた物語や、「日本綿伝来の地」としての歴史、三河地域の繊維産業や小幅織物文化を全国へ届け、西尾市の認知向上と産業振興の足がかりとします。

２０２６年６月１９日(金)からクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて浴衣（夏着物）、団扇、生地（テキスタイル）の販売を開始!

1. 支援募集期間

6月19日(金)から7月19日(日)

2. 目標支援金額

600,000円（All-in方式）

3. 支援金の使途

東京で開催されるテキスタイル展示会への出展費用等

4. リターン

浴衣（夏着物）、団扇、生地（テキスタイル）等

５. クラウドファンディングページURL

https://camp-fire.jp/projects/931410/preview?token=1h0f39fd&utm_source=qr_code(https://camp-fire.jp/projects/931410/preview?token=1h0f39fd&utm_source=qr_code)

先染めの浴衣（西尾市を表現した４色展開）オリジナルうちわ