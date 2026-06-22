天使系アイドル・CURE′T、「はぷにんぐレシピ」「ヒトミボレ(ハート)」の2曲を配信リリース！

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天使コンセプトの6人組アイドルグループ・CURE'T（キュアリット）が、6月22日に「はぷにんぐレシピ」「ヒトミボレ(ハート)」の２曲を配信リリースした。ライブではすでに披露されており、ファンの間でも人気を集めていた楽曲が待望の音源化となった。

「はぷにんぐレシピ」は、お菓子作りをモチーフに、恋する女の子の甘い恋模様を描いたポップチューン。「1.5Kgのお砂糖」「21gの甘い蜜」など、お菓子作りを連想させるフレーズや、少し独占欲のある歌詞が印象的で、可愛らしさの中にクセになる魅力を詰め込んだ一曲となっている。

一方、「ヒトミボレ(ハート)」は、一目惚れを思わせるキャッチーなフレーズが特徴的な、恋の応援ソング。「スキ以上、恋未満」の絶妙な距離感や高まる恋心を、ハイトーンなボーカルとスピード感あふれるサウンドに乗せてキュートに歌い上げている。ライブでも盛り上がること間違いなしの、CURE'Tらしい“きゅん”が詰まったナンバー。

CURE'Tは、6月14日に東京キネマ倶楽部にて『CURE'T Half Anniversary ONE-MAN LIVE ～はんぶんこ記念日～』を開催したばかり。デビューから半年という節目を迎え、ハーフアニバーサリーライブを成功させたCURE'T。新たな楽曲のリリースを迎え、さらに勢いを増す今後の活動にも注目が集まる。

【CURE’Tプロフィール】

甘依めい、彩星まつり、城田あいり、湊ゆあ、桃奈かのん、四葉すみれの6人からなるアイドルグループ、CURE'T（キュアリット）。

「世界の中心は天使が創る」というコンセプトのもと、AVAM、VVSiSも所属しているアイドルプロジェクト「I NEW MATES」から2025年11月24日にデビュー。

個性豊かなメンバーが揃う、ふんわり系次世代アイドル。

【リリース情報】

2026.6.22 配信リリース

「はぷにんぐレシピ」＆「ヒトミボレ(ハート)」

https://nex-tone.link/A00220927

【ライブ情報】

CURE'Tライブスケジュールカレンダー：

https://timetreeapp.com/public_calendars/curet_official

【CURE'T公式リンク】

HP：https://curet-official.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@CURET_Official

X：https://x.com/curet_official

Instagram：https://www.instagram.com/curet_official_

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