おなかの中まで、かわいい。分解すると”食べたもの”が見える！？『解体パズルFANTASYーさめー』新登場！集めて組み替えられるコレクションパズル

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は分解して遊べるコレクションパズルシリーズ「解体パズルFANTASY」より『解体パズルFANTASY -さめ-』を2026年6月下旬に発売いたします。

『解体パズルFANTASY -さめ-』2026年6月下旬発売！

■分解して楽しい！ おなかの中が”見える”新感覚パズル

本商品は、キャラクターの内側をイメージしたコレクション「解体パズルFANTASY」シリーズの新作です。各パーツを分解・組み立てすることで、”さめ”の内部を確認できるユニークな仕様となっており、外見のかわいさと中身を見る面白さを同時に楽しむことができます。おなかの中がまるみえになっており、中央のハートパーツにはオーロラ塗装も施されています。食べたものによって違う色や見た目になるため、それぞれ個性の

異なる”さめ”に仕上がっています。

■カラフルでかわいいデザイン＆ コレクション性

ラインナップは全5種（うち1種シークレット）。

メロいカラ～（ピンク）、スケアリぃカラ～（ブルー）、ぞんびぃカラ～（グリーン）、チルいカラ～（青灰）など、ポップで個性的なカラーバリエーションが展開されます。透明感のあるボディと、内部パーツの鮮やかな配色が組み合わさることで、分解しなくても”中が映える”ビジュアルになっています。そのままディスプレイしても楽しく、コレクションしたくなるデザインです。

■集めて組み替え！ 自分だけの“さめ”にカスタマイズ

あつめてパーツをチェンジ！

複数集めることで、パーツの組み替えが可能。

ボディや内臓パーツを自由に入れ替えることで、

自分だけのオリジナル”さめ”にアレンジできます。”分解して遊ぶ”だけでなく”組み替えて作る”楽しさも広がるコレクションアイテムです。

ラインナップ全５種(内１種シークレット含)

１.メロいカラ～（ピンク）

２.スケアりぃカラ～（ブルー）

３.ぞんびぃカラ～（グリーン）

４.チルいカラ～（ブルー）

５.エグいカラ～(シークレット)

商品パッケージディスプレイボックスに入っています。

【商品概要】

■商品名 ：解体パズルFANTASYーさめー（全5種）※いずれか1種が入っています。

■種類 ：１.メロいカラ～（ピンク）２.スケアりぃカラ～（ブルー）

３.ぞんびぃカラ～（グリーン）４.チルいカラ～（青灰）５.エグいカラ～(シークレット)

■セット内容：彩色済み本体（全8パーツ）・・・1体、本体に貼るシール・・・1枚

■商品サイズ：(Ｗ)95×(D)55×(H)50mm

■発売日 ：2026年6月下旬

■価格 ：各1,430円(税10％込)/1,300円(税抜)

■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5663/

(C)MegaHouse

解体パズルシリーズ 好評発売中！

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/kaitaipuzzle/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/kaitaipuzzle/)

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