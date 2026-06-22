新ブランドアンバサダーに元阪神タイガース選手が就任決定！ますだおかだ増田氏がスペシャルゲストで登場！新ブランドムービーも初公開！

株式会社ブレイン

タイガーエア台湾（所在地：No.1, Hangzhan S. Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 337, Taiwan（R.O.C.）代表者：代表取締役会長 黄世恵（ジョイス・ファン / Joyce Huang）は、元阪神タイガース選手の新ブランドアンバサダー就任を記念して、大阪市内にて発表会見を開催いたします。

新アンバサダーが出演する新ブランドムービーも初公開されるほか、スペシャルゲストとしてますだおかだ増田氏が登場。新アンバサダーとのトークセッションをおこないます。

■開催概要

日 時：2026年6月24日（水）11:00～12:00 （10:30受付開始）

会 場：大阪市内某所

プログラム：11：00開会

主催者挨拶

新アンバサダー登場

調印式

スペシャルゲスト登場

新アンバサダーとスペシャルゲストによるトークセッション

フォトセッション

質疑応答

囲み取材など

12：00閉会

■スペシャルゲストのご紹介

ますだおかだ増田

大阪府出身。1993年、学生時代の友人である岡田圭右と漫才コンビ「ますだおかだ」を結成。

1994年に「第15回ABCお笑い新人グランプリ」最優秀新人賞、2002年に「第2回M-1グランプリ」で優勝。

コンビでの活動のほか、関西地方を中心にテレビのレギュラーやラジオ番組のパーソナリティを務める。

辛口ながらも気の利いた分析とコメントに定評がある。

また、芸能界屈指の熱狂的な阪神タイガースファンとしても知られ、過去には、甲子園での始球式登板やプロ野球中継でゲスト実況を担うなど、その造詣の深さを活かした活動も展開。

■タイガーエア台湾

タイガーエア台湾は、2014年9月26日に初の路線を就航した、台湾初かつ唯一の格安航空会社（LCC）です。設立以来、「安全第一」の理念のもとに運航しています。

「情熱、温かさ、誠実 」の企業精神で、お客様により便利で多様な旅を提案し、

すべてのお客様が搭乗するたびに素晴らしい体験をしていただけるよう努めています。

今年で運航開始から12年目を迎えるタイガーエア台湾は、現在、日本路線において計34路線を運航しており、日本全国22の空港（新千歳、函館、秋田、仙台、花巻、福島、新潟、小松、成田、羽田、中部、関西、岡山、高知、米子、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、沖縄、石垣）と台湾（台北、台中、台南、高雄）を結んでいます。