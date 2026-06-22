『のこのこ　うちのコ』“ふくの神”たちのプライズが初登場！ 手のひらサイズの「マスコット」や「おかおミニがまぐち」をモーリーファンタジー・PALOにて６月26日（金）より展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、手のひらサイズの“ふくの神”『のこのこ うちのコ』のプライズゲーム用景品「のこのこ うちのコ マスコット」、「のこのこ うちのコ おかおミニがまくち」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において６月26日（金）より順次展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#nokonoko(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#nokonoko)

■かわいい“ふくの神”たちが手のひらサイズの「マスコット」やかわいい「ミニがまぐち」になってプライズに登場！

ふとおうちで周りを見渡すと、みんながそこにいるような見るだけでほっと癒される“うちのコ”たちが、限定プライズになってモーリーファンタジー・PALOに初登場。「マフィン」、「ぽんず」、「ととん」、「すんちゃん」、「コルク」の手のひらサイズの「マスコット」、小物入れにぴったりな「おかおミニがまぐち」の２アイテム全10種類を展開いたします。

お気に入りの“うちのコ”をお迎えできます。

のこのこ うちのコInstagram：https://www.instagram.com/nokonoko_uchinoko/(https://www.instagram.com/nokonoko_uchinoko/)

「のこのこ うちのコ」プライズゲーム用景品 概要

景品：

のこのこ うちのコ マスコット 全５種

のこのこ うちのコ おかおミニがまぐち 全５種

展開期間：2026年６月26日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「のこのこ うちのコ」 プライズゲーム用景品

のこのこ うちのコ マスコット 全５種

サイズ：たて約10cm×よこ約6.5cm×厚み約５cm

おでかけにも連れて行ける手のひらサイズのかわいいマスコット。

マフィン、ぽんず、ととん、すんちゃん、コルクの全５種類。

のこのこ うちのコ おかおミニがまぐち 全５種

サイズ：たて約4.9cm×よこ約６cm×厚み約３cm

うちのコたちのおかおデザインのミニがまぐち。

マフィン、ぽんず、ととん、すんちゃん、コルクの全５種類。

小物いれにもぴったりのサイズ感です。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

インターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。