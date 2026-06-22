『北海道じゃらん』2026年7月号は6/20（土）発売 絶景・森林浴・美肌の湯も！北海道のコスパ抜群な泉質自慢の日帰り温泉5選

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が発行する旅行情報誌『北海道じゃらん』は、2026年7月号（2026年6月20日（土）発行）にて、特集記事「絶景・ぬる湯etc. いいお湯日帰り温泉」を掲載いたします。本レターではそのなかから一部を抜粋して、5施設を紹介いたします。

■夕日絶景や美肌の湯が気軽に楽しめる、北海道の入浴施設5選を紹介

これからの暑い季節に備えて、体をじっくり癒やす名湯に浸かってみたいと思いませんか？ 今回は北海道を知り尽くす『北海道じゃらん』編集部が、手頃な価格で夕日絶景や新緑に囲まれた森林浴、美肌の湯などを存分に楽しめる、日帰り入浴可能な温泉施設をピックアップしました。また、主要駅から車での所要時間も記載しています。『北海道じゃらん』2026年7月号では、今回ご紹介した5施設以外に、水辺絶景露天や早朝・夜割がある温泉情報を紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

※価格はすべて税込です

【新冠町】夕陽と音楽を堪能する眺望リゾート 新冠温泉 ホテルヒルズ

JR苫小牧駅から車で約1時間15分

高台で見晴らしがよく、ガラス張りの内湯からの眺望も楽しめる温泉。西側の露天風呂からは、遮るものなく太平洋に沈みゆく美しい夕日を眺めることができます。暑さも和らぐ夕方以降の湯浴みに魅力がある、夏にぴったりな温泉です。お湯は保温、保湿力のある塩化ナトリウムなどを含んでいます。

https://www.jalan.net/yad314931/

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入浴料：中学生以上500円、小学生300円、未就学児無料

浴槽数：和風4（うち露天風呂1）/洋風4（うち露天風呂1）※男女日替わり

【乙部町】おとべ温泉いこいの湯

JR函館駅から車で約1時間40分

400円以下で源泉かけ流し温泉が楽しめます。硫酸イオン含有量が全道トップクラスを誇る源泉は保湿効果を高め、しっとりとしたハリのある肌へ導くといわれています。森林に囲まれた露天風呂でリラックスしながら、お肌ケアを試してみて。

https://www.jalan.net/kankou/spt_01364cd2110076276/

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入浴料：12歳以上400円、6歳～12歳未満200円、6歳未満100円

浴槽数：男湯2（うち露天風呂1）/女湯2（うち露天風呂1）

【音更町】丸美ヶ丘温泉ホテル

JR帯広駅から車で約13分

小高い丘にある地元民に人気の高い隠れ湯で、血行促進を促す源泉と良質な天然モール泉で肌の滑らかさを実感できるといわれる源泉が楽しめます。夏はガラス張りの内湯で、ゆったりと湯に浸かりながら緑の木々の美しい木漏れ日を眺めることができます。

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入浴料：中学生以上500円（6/25（木）から600円）、小学生100円、未就学児無料

浴槽数：男湯2（露天風呂なし）/女湯2（露天風呂なし）

【清里町】道の駅パパスランドさっつる

JR北見駅から車で約1時間30分

自噴湧出で、湯量も豊富な肌への刺激が少ないお湯が自慢。42℃と39℃の浴槽があるので、交代浴がおすすめです。主成分の硫酸ナトリウムは化粧品や入浴剤にも使われる成分で、湯上がり後しっとりすると評判です。柔らかな湯触りの美肌の湯を堪能してみて。

https://www.jalan.net/kankou/spt_01546cd2110144304/

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入浴料：中学生以上480円、小学生150円、未就学児無料

浴槽数：男湯3（うち露天風呂1）/女湯3（うち露天風呂1）

【留寿都村】ルスツ温泉

JR札幌駅から車で約2時間

露天風呂もサウナもない分、かけ流しの源泉に集中して堪能できる温泉好きのための穴場。毎分60リットルの湯量を最大限に活用したサイズの湯船が自慢です。良質な源泉に含まれる重曹が特徴の温泉で、湯上がりはさっぱり爽やかになれます。

https://www.jalan.net/kankou/spt_01397cd2112000374/

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入浴料：大人500円、中学生（15歳）300円、中学生（15歳未満）・小学生200円、未就学児無料

浴槽数：男湯1（うち露天風呂なし）/ 女湯1（うち露天風呂なし）

※紹介している内容は2026年6月3日時点の情報です

※本レターをご紹介いただく際は、必ず下記クレジットを記載してください。

「北海道じゃらん 絶景・森林浴・美肌の湯も！北海道のコスパ抜群な泉質自慢の日帰り温泉5選」

※おでかけの際には、ホームページなどで最新の情報をご確認ください

※価格は全て税込表記です

■今回紹介した記事は『北海道じゃらん』2026年7月号で！：媒体概要

日帰り温泉＆ランチお手軽ドライブ、全道花火大会48連発、全道156店！ ソフトクリーム＆アイス大特集、1,980円以下！ 港町のコスパ◎ 豪華海鮮丼、〈絶景・ぬる湯etc.〉いいお湯日帰り温泉、滝・清流…涼やか絶景×温泉×ランチ！ 日帰りドライブ…など今月も旬の情報が満載です。ぜひご覧ください。

［発売日］2026年6月20日（土）発売

※天候や運送状況によって発売日が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

［価格］400円（税込）

［販売］北海道・青森の各書店、北海道・青森のコンビニエンスストア、インターネット販売、北海道どさんこプラザなど

▼リクルートについて

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