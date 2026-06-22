「台湾祭in奈良橿原2026-台南ランタン祭-」の見どころ大公開！

株式会社片岡産業

2026年7月18日よりイオンモール橿原にて「台湾祭in奈良橿原2026-台南ランタン祭-」を開催いたします。会場を彩る幻想的なランタン演出や台南フルーツを使用したメニューなど、本イベントの魅力をより深く体感できる見どころをご紹介します。

「台湾祭」は、【365日の台湾夜市を日本で。】をテーマに、台湾各地の夜市グルメなどを通じて台湾を体感していただき、日本と台湾の交流の懸け橋となることを目指しているイベントです。東日本大震災の際に台湾から寄せられた多くの支援への感謝をきっかけに2016年にスタートし、今年で10周年を迎えます。奈良橿原では昨年に引き続き、今回で2回目の開催となります。

2026年は台湾南部の古都・台南市とコラボレーション。1年を通して、台南の食・文化・魅力をお届けいたします。

台南フルーツを使用した南国ドリンクが登場

▲台湾祭in奈良橿原2025開催の様子

台湾有数のフルーツ産地として知られる台南産の果実を使用した特別メニューが登場いたします。温暖な気候のもとで育ったパイナップルとマンゴーは、濃厚な甘みと爽やかな酸味が特長です。その魅力を生かした「台湾マンゴーサワー」「台湾パインサワー」は、すっきりとした飲み口で台湾グルメとの相性も抜群です。また、アルコールをお召し上がりにならない方にもお楽しみいただけるよう、「マンゴージュース」「パインジュース」もご用意。世代を問わず、台南フルーツの美味しさをご堪能いただけます。台南の豊かな自然が育んだフルーツの魅力を、ぜひこの機会にお楽しみください。

会場を彩る台南ランタン

台湾・台南市の協力のもと、現地より取り寄せた台南ランタンが会場を華やかに演出します。台湾ではランタンは幸福や願いを象徴する存在として親しまれ、街や人々の想いを灯す文化が根付いています。

台南らしい鮮やかな色彩に包まれたランタンが、会場を幻想的に彩ります。まるで台湾を旅しているかのような空間をお楽しみください。

▲台南ランタンに彩られた会場(イメージ)▲台南市ランタンフェスティバルの様子

本場の味を再現した台湾グルメ

おなじみの台湾夜市グルメに加え、台南を代表する料理が登場。本場台湾の夜市で腕を磨いた職人たちが会場で腕をふるい、現地さながらの味わいをお届けします。

【台南の味を楽しむコラボメニュー】

台南担仔麺(タイナンタンツーミェン)

台南を訪れたら一度は食べたいと言われる定番グルメ「台南担仔麺」。

鶏ガラをベースにしたコク深いスープに、甘辛く仕上げた肉そぼろを合わせた奥深い味わいが特徴です。

台南蝦仁飯(タイナンシャーレンファン)

ぷりぷりの小エビの旨みとふんわり卵に、甘辛い特製ダレを合わせた「台南蝦仁飯」。シンプルな一杯は、地元の人々に長年愛され続けてきた台南のソウルフードです。

【会場限定メニュー】

台湾醤油涼麺

台湾の街角で親しまれている夏の定番グルメ「涼麺」。冷たく締めた麺に特製ダレを合わせた、暑い季節にぴったりの一品が会場限定メニューとして登場いたします

【台湾祭 不動の人気No.1メニュー】

大鶏排(ダージーパイ)

台湾夜市の定番グルメ「大鶏排」。香辛料の風味が効いたスパイスと、ジューシーな鶏肉の旨みが特徴で、外はカリッと、中はジューシーな食べ応えが魅力です。台湾夜市の雰囲気を存分にお楽しみいた

【台湾の夏の定番スイーツ】

雪花氷(シュエファビン)

台湾の夏に欠かせない人気スイーツ「雪花氷」。

氷そのものにミルクやフルーツの味わいを閉じ込め、ふんわりとした食感と口の中で溶けるようななめらかさをお楽しみいただけます。台湾を代表するフルーツであるパインやマンゴーを使用した、夏にぴったりのひんやりスイーツです。

台湾の魅力を持ち帰る ー期間限定「台湾祭STORE」オープンー

8月8日(土)～16日(日)までの期間限定で、「台湾祭STORE」がオープンします。

会場では台湾ならではの食品や雑貨を幅広く販売します。人気の台湾菓子、調味料、台湾茶などの食品に加え、台湾の日常を感じられる雑貨類もラインナップ。カラフルで丈夫な漁師バッグをはじめ、台湾らしいデザインのアイテムを取りそろえ、ご自宅用はもちろん、お土産やギフトにもおすすめです。

台湾式リラクゼーションで体感する、癒しのひととき

会場内には、本場さながらの台湾式リラクゼーションを体験できる癒しのブースが登場します。台湾では街中にリラクゼーション店が数多くあり、気軽に立ち寄れる身近な癒しの場として、多くの人々に親しまれています。

グルメやスイーツを満喫した後は、台湾伝統の手技による心地よい施術で、旅気分のままゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

台南の魅力を存分に体感できる特別な台湾祭に、ぜひご注目ください。

【台湾祭in奈良橿原2026-台南ランタン祭-】

開催期間：2026年7月18日(土)～8月30日(日) ※雨天決行/荒天中止

営業時間：平 日 11:30～14:30(ラストオーダー14:00)

17:00～21:00(ラストオーダー20:30)

土日祝 11:30～21:00(ラストオーダー20:30)

※8月8日(土)～8月16日(日)の期間中は平日も土日祝と同様の営業時間で開催いたします。

入 場 料：無料

場 所：イオンモール橿原(奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号)

ウエスト・ビレッジ バスロータリー横特設会場

主 催：台湾祭実行委員会

協 力：台南市、台南市政府農業局

公式サイト： https://taiwan-matsuri.com/202607-kashihara/

※内容は状況により予告なく変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。

■このリリースに関するお問い合わせ

台湾祭実行委員会 事務局

MAIL：info@taiwan-matsuri.com

T E L：050-1807-6310(受付時間：平日9:30～17:00)