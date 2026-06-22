「スイカサイダー」新発売！スイカの甘～い真ん中ひとりじめ!?塩入りで熱中症対策にも！

株式会社チェリオコーポレーション

株式会社チェリオジャパン（本社：東京都千代田区 代表取締役：菅春貴）は2026年６月22日（月）、スイカの一番おいしい部分をイメージした炭酸飲料「スイカサイダー」を発売します。甘さが引き立つ塩入りで、熱中症対策に適しています（食塩相当量0.11g/100ml）。全国の一部量販店と関西、中部エリアの一部チェリオ自動販売機にて、順次取り扱いを開始します。数量限定。

■「日本一飲みやすいスイカ味」を目指して、ウリっぽさなし！完熟スイカの真ん中をイメージ

夏の風物詩として万人に愛されるスイカ。誰しも「種を取る手間なく、真ん中の甘くておいしい部分をくり抜いてひとりじめしたい」と夢見たことがあるのではないでしょうか。この度、そんな願いを叶えちゃうサイダーが完成しました。

お子様から大人の方まで広く、おいしく飲んでいただくため、味わいはスイカの「みんなが好きな部分だけ」を追求しました。スイカの風味をリアルに再現したものからデフォルメしたものまで幅広く試作を重ね、特有のウリっぽさや青臭さを徹底して除きました。赤くて甘い完熟スイカをイメージした、すっきりフルーティーな味わいです。開発担当者が目指したのは「日本一飲みやすいスイカ味」です。苦手な方にもぜひお試しいただきたいです。

■暑い夏にふさわしく！塩で際立つ甘さと飲みごたえ

夏といえばスイカ、スイカには塩…塩はスイカの甘さを引き立てます。せっかくならもっとおいしく、熱中症対策にも役立てていただきたい。「スイカサイダー」に塩を加えると、フルーティーな甘さが際立ち、飲みごたえがぐっと増しました。ぐびぐび飲みたい夏にふさわしい、瑞々しく爽やかな味わいです。

■インパクト大！「どう見てもスイカ」の楽しいパッケージ

一目見てスイカ味と分かる楽しいパッケージにもこだわりが詰まっています。熟れたスイカの果肉をイメージした鮮やかな液色にご注目いただきたいと、ラベルの一部を透過しました。スイカの真ん中を覗いているような、遊び心満載のパッケージをぜひ手に取ってお楽しみください。

【商品情報】

商品名：スイカサイダー

名称：炭酸飲料

容器・容量：500mlPET

価格：170円（希望小売価格）

発売地域、チャネル：全国の一部量販店、関西・中部エリアの一部チェリオ自動販売機

発売日：2026年６月22日から順次