世界えだまめ早食い選手権 “プレ”東京予選、開催決定！

ながおか農challeプロジェクト実行委員会

ながおか農challeプロジェクト実行委員会（実行委員長：大島健）は、「世界えだまめ早食い選手権2026」（2026年7月11日（土）アオーレ長岡で開催）の機運を盛り上げる前哨イベントとして、「世界えだまめ早食い選手権 “プレ”東京予選」を、2026年6月24日（水）に新宿・東急歌舞伎町タワー2F「FIRST STAGE」で開催します。

新潟県は、えだまめの作付面積が全国第1位でありながら、出荷量は全国第7位。あまりにおいしくて県内で食べ尽くしてしまうほど愛されている「えだまめ県、新潟。」のソウルフードを、東京・歌舞伎町のど真ん中で味わいながら、本戦への出場権をかけて競い合う、唯一無二のフードバトルイベントです。

本イベントは、7月3日（金）・4日（土）に渋谷で開催する「東京予選」、そして7月11日（土）の本戦（アオーレ長岡）へと続く“夏のえだまめ祭り”の幕開けです。大型ビジョンで知られる東急歌舞伎町タワーを舞台に、本番さながらの早食いバトルをいち早く体験できます。東京予選の前に練習を兼ねて参加もOK！

雰囲気を楽しみながら飛び込み参加もOK！いち早く本選への切符を獲得するのは誰になるのか！？

歌舞伎町という土地柄、外国人のお客様も多い会場となりますので、国際色豊かな戦いが予想されます。

なお、本イベントはメディア関係者・YouTuber・インフルエンサー・配信者の皆様の参加・発信も大歓迎です。1分間（60秒）で繰り広げられる早食いバトル、新潟えだまめ、本戦への切符をかけた熱戦──映像・写真・ライブ配信、いずれの切り口でも『画になる』素材が揃う一夜です。

イベント概要

【開催日時】

2026年6月24日（水） 受付：20:00～20:15 ／ 競技スタート：20:15

【会 場】

東急歌舞伎町タワー 2F 「FIRST STAGE」

（「新宿カブキhall ～歌舞伎横丁」内／東京都新宿区歌舞伎町一丁目29-1）

【参加方法】

事前に下記の募集フォームよりお申し込みのうえ、当日20:00～20:15に会場受付までお越しください。

募集フォーム：https://forms.gle/HbHFTnweYYMGWZQVA

定員：20～30名（先着）

※参加費は当日会場にてご購入いただきます。

【参加費】

「世界えだまめ早食い選手権 “プレ”東京予選」参加券付き 3,000円

（“プレ”予選出場権 ＋ 枝豆・生ビール・フィッシュ&チップス付き）



当日は新潟産えだまめに加え、生ビール・フィッシュ&チップスをご用意。

歌舞伎町の夜に、新潟の味と早食いバトルをお楽しみいただけます。

優勝者は、7月11日（土）に新潟県長岡市で開催される本戦に出場できます！

【競技方法】

プレ東京予選の特別ルールとして、1分間（60秒）で200gのえだまめをどれだけ早く食べられるかを競います。参加者はステージ上で組に分かれて競い合います。

基準g数-(A.食べ残った枝豆のｇ数+B.食べた枝豆の殻のｇ数)＝成績g数

成績上位の優勝者が、長岡の本戦への出場権を獲得します。

※基準g数・ルールは当日運営の判断で一部変更となる場合があります。



【注意事項】

本イベントは、メディア関係者の方の取材、YouTuber・配信者・インフルエンサーの皆様のご参加を受け付けております。

- ご参加を希望される方は事前に募集フォームよりお申し込みのうえ、当日20:00～20:15に会場受付までお越しください（競技スタートは20:15）。- 本イベントは「世界えだまめ早食い選手権」東京予選のミニ体験バージョンです。今回は特別ルールとして、1分間（60秒）で200gのえだまめをどれだけ早く食べられるかを競っていただきます。- 優勝者には、2026年7月11日（土）に新潟県長岡市で開催される本戦への出場権が付与されます。本戦にご出場いただける方のご参加を歓迎します。- 本イベントは16歳未満の方はご参加いただけません。あらかじめご了承ください。なお、お酒の提供は20歳以上の方に限ります（当日、年齢確認をさせていただく場合があります）。- 競技中の事故等については自己責任とさせていただきます。当日、承諾書へのご署名をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。

「えだまめ早食い」というユニークな競技性とエンターテインメント性を兼ね備えた本イベントは、ライブ配信、ショート動画、フードレポート、競技参加レポートなど、さまざまな切り口でコンテンツ化いただける素材に満ちています。実際に競技に挑戦して全身全霊でレポートいただくもよし、観覧して会場の熱気を発信いただくもよし。皆さまの媒体・チャンネル・SNS等での発信をお待ちしております。

【公式ハッシュタグ】

#世界えだまめ早食い選手権

#世界えだまめ早食い選手権プレ東京予選

【撮影・配信・取材のご相談、各種ご質問について】

会場内での撮影・配信機材の持ち込み、競技中の撮影位置、配信時の音声・映像利用に関するご相談など、お気軽に下記事務局までお問い合わせください。可能な範囲で柔軟に対応させていただきます。

昨年の東京予選

■ 関連リンク

東京予選 公式サイト：https://edamame-yosen.world/

世界えだまめ早食い選手権 公式サイト：https://edamame.world/

■ 取材のご案内（メディア各社様向け）

新聞・テレビ・ラジオ・Webメディア等の各種メディア様で本イベントを取材いただける場合、事前のお申込みをお願いしております。お手数ですが前日までに下記フォームにご入力ください。

https://forms.gle/TgiRABrxm3WaKEpv6



なお、YouTuber・配信者・インフルエンサーの皆様で参加者として発信いただける方は、上記「メディア・YouTuber・インフルエンサーの皆様へ」のセクションをご参照のうえ、お問い合わせください。

【本件に関するお問合せ先】

世界えだまめ早食い選手権東京予選事務局

（株式会社フルタイム）

所在地：東京都目黒区中目黒1-1-17スタジオFFR

TEL：03-6412-7795 FAX：03-6412-7796

MAIL ：niigataedamamemori@gmail.com

担当：平澤、古坂