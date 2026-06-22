TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』の描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』の商品12種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』の商品の受注を6月13日(土)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1496,1410?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）69×60mm 以内 台座：（約）38×28mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（最大約）97×78mm 以内

素材 ：紙、PP

▼描き下ろし 制服エプロンver. トレーディング缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 制服エプロンver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 制服エプロンver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 制服エプロンver. 等身大タペストリー

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 制服エプロンver. 等身大タペストリー」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全4種(八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹)

サイズ：（約）190×80cm

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし 制服エプロンver. マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 制服エプロンver. マルチデスクマット」を使用しております。



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全5種(八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹、集合)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 制服エプロンver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 制服エプロンver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種(八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹)

サイズ：本体：（約）26.8×10.6cm 台座：（約）11×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 制服エプロンver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 制服エプロンver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種(八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹)

サイズ：本体：（約）17.9×7cm 台座：（約）7×3.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 制服エプロンver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 制服エプロンver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全4種(八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹)

サイズ：（約）96×88mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 制服エプロンver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 制服エプロンver. A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種(八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹、集合)

サイズ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし 制服エプロンver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 制服エプロンver. 100mm缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全4種(八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹)

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1496,1410?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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