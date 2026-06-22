「夏休み集客＆AI教材活用セミナー」を7月6日（月）に無料開催

株式会社エクシード

株式会社エクシードは、プログラミング教室運営者様および教育関係者を対象に、「夏休み集客＆AI 教材活用セミナー」を 2026 年 7 月 6 日（月）にオンラインにて無料開催いたします。

■ このセミナーが生まれた背景

夏休みになると、保護者には毎年頭を悩ませる切実な悩みがあります。それが「自由研究をどうするか」という問題です。「参加するだけで自由研究が完成する」 このニーズに直球で応えることが、プログラミング無料体験だけでは集客しにくくなった今の時代において、最も強力なアプローチになると、シンキング Lab.代表の川上容子氏は気づきました。

こうして生まれたのが、小学生向け5日間講座「夏休み AIラボ」です。AIを実験・解剖しながら学び、最終日には自由研究が完成した状態で帰宅できます。子どもたちの「楽しかった！」という体験が、その後の学びへの意欲につながっていきます。

本セミナーでは、この「夏休み AI ラボ」の開発背景・カリキュラムの全貌・AI（Claude Code）を活

用した教材開発の裏側を、川上氏本人が余すことなくお話しします。

■ 開催概要

■ 「夏休みAIラボ」とは--5日間でAIを実験・解剖し、自由研究が完成する講座

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/109_1_e8494d08e32aab2ad4b3fa28c42cd000.jpg?v=202606221152 ]申込はこちら :https://thseminar2607.peatix.com

「AIってそもそも何？」をテーマに、AIそのものを実験・解剖する小学生向けの5日間集中講座です。最終日には「自由研究＆プログラミング作品 お披露目会」を開催し、保護者の方にもお子さまの成果をご覧いただけます。

■ AI（Claude Code）で一から作り上げた、すぐに使える教材パッケージ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/109_2_a3db252f01b744bbf5cb2dd4972d53a1.jpg?v=202606221152 ]

川上氏はこの教材を、AIエージェント「Claude Code」との対話を重ねながら、わずか1ヶ月で開発しました。カリキュラムの設計から、授業スライド・チラシ・ホームページまで、すべてをAIと二人三脚で作り上げた実践の記録は、本セミナーの中で詳しくご紹介します。

【教材パッケージに含まれるもの】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/109_3_8895731ad8177c7c86ee7550d7b2035a.jpg?v=202606221152 ]

※ PowerPoint・Wordの編集版とPDFをお渡し。校名・ロゴ・日付・コース紹介は各校が差し替え可能

※ 導入オンライン説明（約60分）＋個別フォロー30分×2回、2026年12月末までのメールサポート付

■ セミナープログラム（予定）

1. オープニング・自己紹介と教室のリアルな現状

2. 教室運営のリアルと「思考力を鍛える」リブランディング戦略

3. AI（Claude Code）と二人三脚で作る教材開発の裏側

4. 夏休み自由研究カリキュラム（AI×プログラミング）の詳細と入会導線

5. 充実の教材パッケージと手厚いサポート体制

6. 価格のご案内・アンケート特典・質疑応答

■ 登壇者プロフィール

川上 容子（かわかみ ようこ）／ シンキングLab. 代表（よっしー先生）

認定心理士・ソフトウェア開発技術者（現・応用情報技術者）・オラクルマスターを保有。大阪情報専門学校にて15年以上IT関連科目の指導・資格試験対策・就職指導を担当した後、2019年に大阪市中央区にて「シンキングLab.」を設立。プログラミング・思考力・英検の3本柱で年長から高校生を指導し、ジュニアプログラミング検定総合合格率97%、英検3級合格率83%などの実績を誇る。

生徒減少の危機感からAI（Claude Code）を活用した教材開発に挑戦し、わずか1ヶ月で「夏休みAIラボ」を完成させた実践者。「AIを使いこなし、課題解決を行える人材を育てたい」という信念のもと、AI時代のプログラミング教室の新しい形を体現している。

公式サイト：https://thinkinglab-kids-programming.com