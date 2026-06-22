『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』『プロセカ×DEEMO×Cytusシリーズ』タイアップ」開催！「SAIRAI」をリズムゲーム楽曲として追加！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、2026年6月21日（日）15時より、『プロセカ×DEEMO×Cytusシリーズ』タイアップとして、「[DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念]ログインキャンペーン」、「[DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念]プレミアムプレゼントガチャ」、「[DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念]スタンプミッション」を開催中です。

■「[DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念]ログインキャンペーン」実施！

実施期間：2026年6月21日（日）15:00～7月3日（金）23:59

キャンペーン期間中にログインした方には、マイセカイの家具「Miraiの像」と「ピアノのフォンダンケーキ」×1個、「ブルーフラワードリンク」×1個をプレゼントいたします。

※「ピアノのフォンダンケーキ」、「ブルーフラワードリンク」は「ライブボーナスドリンク（大）」と同様に、使用するとライブボーナスを10回復することができます。

※プレゼントを受け取るには、6月28日（日）3時59分までにログインする必要があります。

■「[DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念]プレミアムプレゼントガチャ」開催！

開催期間：2026年6月21日（日）15:00～7月3日（金）23:59

6月21日（日）より、「[DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念]プレミアムプレゼントガチャ」を開催中です。

「[DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念]プレミアムプレゼントガチャ」からは、★2以上のメンバーが必ず出現し、★4メンバーが1人確定で出現します。

さらに、DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念限定衣装「Alice Good Night」「felzione」、および限定カスタムプロフィール素材「DEEMO×Cytusシリーズタイアップ記念イラストステッカー」がセットとしてついてきます。

※本ガチャは有償クリスタルでのみ引くことができます。

■「[DEEMO×Cytusシリーズ]タイアップ記念スタンプミッション」開催！

実施期間：2026年6月21日（日）15:00～7月3日（金）23:59

『DEEMO×Cytusシリーズ』とのタイアップを記念して、「タイアップ記念スタンプミッション」が開催中です。

キャンペーン期間中、スタンプカードのミッションをコンプリートすると、タイアップ記念の限定称号を入手することができます。

※開催スケジュールは予告なく変更する場合がございます。

※限定称号は今後再登場する可能性があります。

■「SAIRAI」（作曲：Shinichi Kobayashi）追加！

「SAIRAI」（作曲：Shinichi Kobayashi）を、『プロジェクトセカイ』の新たなリズムゲーム楽曲として追加いたしました。

本楽曲は、「音楽ショップ」で「ミュージックカード」と交換することで、リズムゲームの楽曲としてお楽しみいただけます。

■参考：『DEEMO』について

『DEEMO』は、台湾の「Rayark」社が開発したリズムアドベンチャーゲームです。

2013年にスマホ向けゲームアプリとして配信が開始されると、ピアノの旋律と幻想的な世界観・ストーリーが人気となり、現在アジアを中心に全世界で累計2800万ダウンロードを突破しています。エレクトロニカ・ジャズ・ロックなど様々なジャンルの楽曲にあわせて画面をタッチしていくリズムゲームで、各曲で3段階の難易度を選択可能。プレイヤーは曲中のピアノフレーズを実際に楽器で弾いているような感覚が得られ、すべての楽曲でフルコンボを目指すファンも多数。現在はPlayStation(R)Vita、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Steam向けも発売されています。また、その人気を受けて続編『DEEMO II』もリリースされ、シリーズ化されています。ノベライズやコミカライズの他、2022年2月には劇場版アニメーションも公開されるなど、ゲームの枠を越えた展開もされています。

■参考：『Cytus』について

『Cytus』は、「Rayark」社初のリリース作品となったリズムゲームです。

2012年1月にiOS版の配信が開始、その後Android版などへ展開され、世界中で多くのダウンロードを記録しています。

音楽に合わせて画面上を移動するスキャンラインとオブジェクトが重なる瞬間にタッチするシンプルなルールながら、プレイヤーのリズム感とタイミングが問われる奥深いゲーム性が特徴です。精細な手描き風ビジュアルと豊富な演出に加え、日本人アーティストと協力したものを含む多彩な楽曲を収録しており、幅広い音楽ジャンルを楽しむことができます。

スマートフォン向けとして展開された本作は、その人気を受けて続編『Cytus II』もリリースされるなど、シリーズ化されています。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム＆アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：

(C)2026 Rayark Inc. CYTUS(R) / CYTUS II(R) / DEEMO(R) / DEEMO II(R)

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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