航空工学の「2軸式構造」を金属造形で再現。BLDB、電動駆動式ターボファンエンジンモデルを発売

碩輝網絡貿易有限公司

精密金属模型デュアルスプールターボファンエンジン1000ピース難易度高い大人向けコレクション

大人向けの超精密金属造形モデルの企画・開発・販売を展開するグローバルブランド「BLDB」（展開主体：碩輝網絡貿易有限公司）は、現代の航空機や大型発動機における技術的結晶であるジェットエンジンの内部構造を精密に再現した美術モデル新製品、『電動式ターボファンエンジン作動モデル(https://bldb.jp/products/electric-turbofan-engine-working-model)』および『2軸式ターボファンエンジン組立キット(https://bldb.jp/products/dual-spool-turbofan-engine-kit)』を、本日より日本国内の公式オンラインストアにて本格発売いたします。

本製品は、現代航空工学の主流である「2軸式（デュアルスプール）ターボファンエンジン」の複雑な作動メカニズムを、化学接着剤や溶接を一切使用せず、数百に及ぶ高精度金属パーツの物理締結（ネジ留め）のみで構築するハイエンド向けの構造モデルです。内蔵されたマイクロモーターにより、吸気ファンから低圧・高圧コンプレッサー、タービンに至るまでが連動して高速回転する機構を搭載しており、模型の枠を超えた工業的価値を持つインテリア・コレクションとして開発されました。

以下に、本製品の開発背景、技術的特徴、および仕様について報道関係者各位に向けて発表いたします。

精密金属模型デュアルスプールターボファンエンジン精密金属模型電動ターボファンエンジン

■(1) 開発の背景：構造美を追求する発動機・航空機愛好家の需要と「可視化」へのアプローチ 現代の航空宇宙産業を支える「2軸式ターボファンエンジン」は、近代の熱機関および流体力学においてもっとも洗練された構造体の一つです。フロントに配置された巨大なファンが大量の空気を吸い込み、その後方に位置する低圧・高圧コンプレッサー（圧縮機）が空気の密度を高め、燃焼室を経てタービンを駆動させるという一連のサイクルは、無駄を排した機能美の極みとして、世界中の発動機マニアやメカニカル愛好家から高い支持を得ています

しかしながら、実物のジェットエンジンは極厚のチタン合金や複合材のカウル（外殻）に覆われているため、その理路整然とした内部の噛み合いや作動論理を肉眼で確認することは不可能です。また、従来のスケールモデル市場においては、外観のみをデフォルメした静的なプラスチックモデルが主流であり、金属原材特有の重厚感や、実際にパーツ同士が連動して駆動する「動的メカニズム」を併せ持つハイエンド向けの構造モデルは極めて限定的でした

BLDBの開発チームは、これら目の肥えた発動機・航空機ファン、およびハードコアなメカニックコレクターの「構造のすべてを視覚的・触覚的に理解したい」という純粋な知的欲求に応えるべく、2年の構想期間を経て本プロジェクトを発足させました。実物の設計思想を1/10スケール級の緻密さで忠実にトレースし、カウルを大胆に透過（スケルトン化）させることで、人類の工業の奇跡とも言える内部の構造を完全に可視化する美術モデルの具現化に成功いたしました。

■ (2) 技術的検証とR&D：独立2軸シャフトの同軸駆動と、0.1mm公差制御のブレイクスルー 本製品を量産可能な金属組立キットとして成立させるための研究開発（R&D）プロセスは、極めて厳格な産業基準に準拠して進められました。最大の特徴である「2軸式構造」とは、内側の低圧軸（ロータースプール）と外側の高圧軸がそれぞれ異なる回転数で独立して回転する二重同軸構造を指し、これを直径わずか十数センチの金属筐体内で干渉させずに駆動させるには、極限の設計精度が要求されます

幾何学的な歪み（ツイスト）を持つブレード設計： 空気を各ステージで最適に圧縮するため、数百枚に及ぶコンプレッサーブレード（羽根）は、すべて角度と曲率が異なる独自の幾何学的造形（ツイスト）を持っています。開発チームは、航空工学の実際の図面データをベースに三次元CADでモデリングを重ね、パーツが組み合わさった際の視覚的な美しさと、回転時における流体の均一性を両立する最適な造形を導き出しました。

0.1mm以下のパーツ間公差制御： スナップフィット（はめ込み式）や接着剤、ハンダ付けといった化学的接合を完全に排除し、微細なボルトとナットによる物理締結のみで構成されているため、製造段階での公差（寸法のズレ）は0.1mm以下に制限されています。最新の超精密レーザーカット技術と数値制御（CNC）加工を全パーツに導入することで、組み立て時のガタつきや位置ズレを極限まで排除。これにより、量産モデルでありながら、一点物のカスタムメイド品と同等の物理的安定性と剛性を確保しています。

電動駆動による金属の「連動ギミック」： 内部に搭載されたマイクロモーターは、この構造体に本物の発動機さながらの動的価値を与えます。スイッチを起動すると、フロントの大型ファンが滑らかに低速から高速へと回転を開始し、それに同期して低圧コンプレッサー、高圧コンプレッサー、そして最後方のタービンへと回転運動が確実に伝播します。アルミや真鍮、高品質スチールといった異なる金属パーツが滑らかに噛み合い、高速で擦れ合うことで生じる精緻で乾いた金属駆動音は、実物のジェットエンジンが始動（クランキング）する瞬間を彷彿とさせ、愛好家の五感を刺激する最大のファクターとなっています。

精密金属模型デュアルスプールターボファンエンジン精密金属模型電動ターボファンエンジン

■ (3) 製品の本質：玩具の域を脱した「新・奇・特」のメタル・アーキテクチャ BLDBが市場に提示する本ターボファンエンジンモデルには、従来のホビーやディスプレイ用の模型とは一線を画す「新・奇・特」の3つの客観的価値が定義されています。

「新」-- 概念の変革（動的メカニカルアートとしての提示）： 完成品を固定して展示するだけの「静」のスケールモデルに対し、本製品は組み立てのプロセスを通じて航空工学の論理を学び、完成後にはその駆動をダイレクトに体感できるという、全く新しい「動的メタル・アーキテクチャ」の概念を確立しました。

「奇」-- 内部構造の露出（インダストリアル・スケルトン）： 実物では厚い合金壁に覆われているコンプレッサーブレードの緻密な重なりや、多段式タービンの圧縮構造を、構造美として鑑賞できるよう大胆にレイアウト。シルバーに輝く最高級メタルパーツと、アクセントとなる真鍮（ブラス）コンポーネントが織りなす内部構造は、インテリアとしての圧倒的な存在感を放ちます。

「特」-- 素材への厳格なこだわりと、確かな重量感： 全パーツの表面には、美しいヘアライン加工や多重のポリッシュ研磨が施されており、金属原材特有の冷徹な光沢と高級感を保持しています。完成時の製品重量は約1kgに達し、手にした瞬間に伝わるズッシリとした重量感は、プラスチック模型では到達し得ない、本物のインダストリアル美術品としての風格を証明しています。

■ (4) 組み立てプロセスの価値：数百のボルトを締める、極上のガレージスピリット 本製品は、利便性やタイムパフォーマンス）が最優先される現代において、あえて「時間をかけて論理を構築する、贅沢な不効率」をユーザーに提供します。 選び抜かれた重厚な金属パーツを使い、専用の精密ドライバーとピンセットのみで、数百に及ぶ微細なボルト・ナットを1本ずつ真っ直ぐに締め上げていく工程は、かつてガレージで車やバイクのエンジンをオーバーホールした際のような、純粋なクラフトマンシップと高揚感を現代に蘇らせます。

設計図を正確に読み解き、複雑に絡み合う内部ギアや二重シャフトの構造を脳内で立体化しながら構築していくプロセスは、メカニカル構造への理解を深化させる最高水準の知的エンターテインメントです。ボルトが完璧に噛み合い、パーツ同士のクリアランスがゼロになった瞬間の確かな手応え、そして一歩間違えればブレードが干渉して回らなくなるという絶妙な緊張感が、組み立てる者を深い没頭へと誘います。何時間もの濃密な時間の果てに、自らの手で最後のネジを締めきり、ファンの駆動を確認した瞬間の達成感は、既製品の購入では決して得られない、本製品ならではの唯一無二の価値です。

精密金属模型デュアルスプールターボファンエンジン精密金属模型電動ターボファンエンジン

■ (5) 空間調和と永続性：書斎やオフィスのデスクを支配する「一生モノのライフスタイル資産」 自らの手で組み立てられ、命を吹き込まれたターボファンエンジンは、オフィスのデスクや書斎における「空間の質を引き締めるインテリア資産」として半永久的に機能します。

接着剤や溶接、ハンダ付けといった経年劣化を伴う接合方法を一切排除し、数百に及ぶ「高精度ネジ留め構造」を徹底しているため、長期的な常設ディスプレイ環境下における温度変化や湿度変化によるパーツの歪み、緩み、接着面の剥がれを完全に防ぎます。 金属特有の冷徹な輝きと、機械の機能美が凝縮された流線形デザインは、モダンなオフィス環境にもクラシカルな書斎にも見事に調和。ビジネスにおいて重要な決断や難題に直面したとき、このターボファンエンジンに視線を向け、滑らかに回転するブレードの完璧な秩序を眺めることで、ブレない論理的思考力を呼び覚ますための「メンタル・アンカー」としての役割も果たします。

精密金属模型デュアルスプールターボファンエンジン精密金属模型電動ターボファンエンジン

【発売記念：特別優待キャンペーン詳細】

本製品の日本国内本格発売、および「エンジンモデル」シリーズの始動を記念し、また全国の熱狂的な発動機ファン・コレクターの知的探求を支援するため、BLDB公式オンラインストア（日本国内発送限定）では、期間限定の特別割引キャンペーンを以下の通り実施いたします。

キャンペーン実施期間：本日より2週間限定

限定割引クーポンコード： NEWLAUNCH2026

割引適用方法：公式オンラインストアでの決済時に上記コードを入力。

プレミアムギフティング対応： キャンペーン期間中、ご希望の方を対象に、特製シックラッピングおよびメッセージカードを無料でお付けいたします。ご自身への特別なコレクションとしてはもちろん、メカニカルな構造や航空機を愛する大切な方への特別なギフトとしても最適です。

【主要製品仕様および詳細パラメーター】

(1)電動式ターボファンエンジン作動モデル(https://bldb.jp/products/electric-turbofan-engine-working-model)

精密金属模型デュアルスプールターボファンエンジン

材質：アルミ合金 + ステンレススチール

スケール：1/10

パーツ数：600個以上

駆動方式：モーター駆動

バッテリー：3.7V 800mAhリチウム電池（2個）または家庭用電源

電源充電ケーブル：DC 5V USBケーブル

充電時間：2時間

バッテリー駆動時間：30分（フル充電時）

組み立て時間：約1時間

難易度: ★★★☆☆

製品重量: 7500g

パッケージ重量:8500g

製品寸法:45 x 13 x 19cm

製品寸法:38 x 18 x 25cm

梱包:グラフィックカートン

(2)2軸式ターボファンエンジン組立キット(https://bldb.jp/products/dual-spool-turbofan-engine-kit)

精密金属模型電動ターボファンエンジン

材質：アルミ合金 + ステンレススチール

モデル：デュアルローターターボファンエンジン

スケール：1/10

モデル全長：380mm

ファン径：165mm

パーツ数：1000個以上（部品：400個以上、ネジ・ナット：600個以上）

駆動方式：モーター駆動

バッテリー：3.7V 800mAhリチウムバッテリー

電源充電ケーブル：DC 5V USBケーブル

充電時間：3時間

バッテリー駆動時間：1時間（フル充電時）

組み立て時間：約1時間

難易度：★★★★★

製品重量：4000g

パッケージ重量：5000g

製品寸法：38 x 0 x 0cm

製品寸法：38 x 18 x 25cm

梱包：グラフィックカートン

対象年齢：14歳以上

■ ブランド概要

ブランド名： BLDB（ビルディングブロック）

公式オンラインストア：https://bldb.jp

電動式ターボファンエンジン作動モデル：https://bldb.jp/products/electric-turbofan-engine-working-model

2軸式ターボファンエンジン組立キット：https://bldb.jp/products/dual-spool-turbofan-engine-kit

エンジンモデルをもっと見る：

詳細を見る :https://bldb.jp/collections/engine-models

取扱商品：超精密メタル組み立てモデル

ブランドコア： 1mm厚のステンレス鋼・真鍮を採用し、接着剤不使用のネジ留め固定式構造。0.1mmの切削公差が生み出すハイエンド・インダストリアルホビー。

対象ターゲット： 30代～50代のビジネスパーソン、ITエンジニア、クリエイター、およびデスクセットアップやインダストリアルインテリアにこだわる大人の男性・女性。

【媒体関係者様限定：プレスキットについて】

※本プレスリリースに関する高解像度画像やプレスキット（実際の製品画像、組み立て風景カット、電動駆動時の滑らかな回転ギミックを収めた4K動画素材等）は、下記の共有URLよりダウンロードの上、記事制作にご自由にご活用ください。

【ブランド展望】

BLDBは「精密ものづくりで、大人の趣味に上質な価値を届ける」をコア理念に、高精度な金属組立モデルの企画・開発・販売に特化したクリエイティブブランドです。従来の玩具の枠を超え、金属芸術・コレクション・インテリア・駆動体験の四つの価値を融合した製品開発を推進し、今回新設された「エンジンモデル」シリーズを筆頭に、今後も日本国内の大人向け精密趣味市場の活性化と発展に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

公式オンラインストアURL： https://bldb.jp

担当部署： BLDB日本広報事務局

メールアドレス：info@bldb.jp