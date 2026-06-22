【大井町にダーツ新設】DiCE大井町店がネットカフェを一部改装し、地域最大級となる全12台のダーツエリアを新設！2026年7月1日（水）にリニューアルオープン！

株式会社シティコミュニケーションズ

当社のグループ会社、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田大明）が運営する「ネットカフェ DiCE大井町店」は、2026年7月1日（水）10時より、店内のネットカフェ区画を一部改装し、地域最大級となる全12台設置のダーツエリアを新設いたします。

■ 再開発が進む大井町に、地域最大級の「本格ダーツエリア」を新設

「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」の開業など、近年大規模な再開発によりビジネスパーソンや地域住民の往来がさらに活発化している大井町エリア。 大井町駅からほど近い好立地にある「DiCE大井町店」では、多様化するアミューズメント需要にお応えするため、ネットカフェ区画の一部を改装。駅周辺では珍しい、全12台を誇る広々とした地域最大級のダーツエリアを展開いたします。利便性の高さを活かし、仕事終わりのリフレッシュや同僚との親睦、休日の本格的な練習など、様々なシーンで快適にご利用いただける空間を提供いたします。

機種内訳【DARTSLIVE3×10台 DARTSLIVE2×2台】

■ ネットカフェ設備も利用可能

ダーツエリアをご利用中も、豊富なコミックやフリードリンク、週替わりのソフトクリーム（食べ放題）など、店内のネットカフェ設備をそのままお楽しみいただけます。 ダーツで遊び終わったら、そのままネットカフェブースへ移動して休憩することも可能です。複合カフェならではの快適な環境を整えています。

■店舗情報

店名：ネットカフェ＆ダーツDiCE大井町店

郵便番号：〒140-0011

所在地：東京都品川区東大井５丁目２-３ おおい元気館２Ｆ

JR大井町駅東口より徒歩1分

大井町線・りんかい線より徒歩1分

TEL：03-3471-8230

DiCE大井町店 :https://www.diskcity.co.jp/shop/ooimachi/

■会社概要

会社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

所在地： 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3F

代表者： 代表取締役社長 三田 大明

設立： 1995年12月20日

URL： https://www.city-s.co.jp/

事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です。

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■本リリースに関する報道お問い合わせ先

株式会社シティコミュニケーションズ

アミューズメント事業部広報担当：国井達弘

お問い合わせフォーム：https://www.diskcity.co.jp/contact/contact2/

電話：045-290-1130