『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」のコラボに新商品登場！『SONIC & FRIENDS』マスコットシリーズにシルバー、チャオ、ルージュが仲間入り

株式会社セガ

株式会社セガは、『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」のコラボシリーズの新商品「ふわふわフィギュア（Enjoy／Relax）」、『SONIC & FRIENDS』マスコットシリーズ新メンバー“シルバー”“チャオ”“ルージュ”の発売が決定したことをお知らせいたします。また、本日より商品の予約を各ECサイトにて順次開始いたします。

さらに、現在「セガストア オンライン」にて予約受け付け中のコラボグッズ第1弾（「アクリルフィギュアコレクション」、「ミニショルダーバッグ」など）が、いよいよ2026年7月17日（金）より一般発売開始となります。お買い逃しのないよう、最新アイテムと合わせてぜひご確認ください。

■SONIC & FRIENDS×Sanrio characters ふわふわフィギュア（Enjoy／Relax）

『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズに、新たなラインアップが登場いたします。サンリオキャラクターズのきぐるみをまとったソニックたちのコレクションフィギュアです。

キャラクターが楽しんだりくつろいだりするポーズがボリューム満点に表現されているほか、きぐるみ部分は触り心地の良いふわふわのフロッキー仕様となっています。

2026年7月の発売に先駆けて、本日より各ECサイト等にて順次予約受付を開始いたしました。この機会にぜひご予約ください。

■商品情報

・ふわふわフィギュア（Enjoy ／ Relax）（各・全5種 ＋シークレット1種）

価格:単品\1,870（税込）／BOX\11,220（税込）

内容物：フィギュア本体、台座、コレクションカード



「ソニック×ハローキティ」／「テイルス×シナモロール」／「ナックルズ×クロミ」／「エミー×マイメロディ」／「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」／「シャドウ×ハンギョドン（シークレット）」

※単品販売はランダムで1種封入されております。

※BOX販売は未開封時に限り、1BOXで全種揃います

＜ふわふわフィギュア Relax＞＜ふわふわフィギュア Enjoy＞

■SONIC & FRIENDSマスコット 新ラインアップ登場！

『SONIC & FRIENDS』のマスコットシリーズに、待望の新しい仲間たちが加わります！ ボールチェーン付きのかわいいマスコットで、バッグやポーチにつけて一緒におでかけをお楽しみいただけます。こちらも7月の一般販売に向けて、本日より順次予約受付開始となります。

■商品情報

・SONIC ＆ FRIENDS マスコット チャオ ／ 価格：\1,540（税込）

・SONIC ＆ FRIENDS マスコット シルバー ／ 価格：\1,980（税込）

・SONIC ＆ FRIENDS マスコット ルージュ ／ 価格：\1,980（税込）

■SONIC & FRIENDS×Sanrio characters コラボグッズ7月17日（金）より発売！

現在「セガストア オンライン」にて予約受け付け中の『SONIC & FRIENDS』と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズ新ラインアップが、7月17日（金）よりいよいよ発売となります。お買い逃しのないよう、ぜひ販売ページをご確認ください。

販売URL：https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtensega/r/r110680/

■商品情報

・アクリルフィギュアコレクション（全6種）

価格:単品\880（税込）／BOX\5,280（税込）



「ソニック×ハローキティ」／「テイルス×シナモロール」／「ナックルズ×クロミ」／「エミー×マイメロディ」／「シャドウ×ハンギョドン」／「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」



※単品販売はランダムで1種封入されております。

※BOX販売は未開封時に限り、1BOXで全種揃います

・ミニショルダーバッグ（全2種）

価格:各\4,180（税込）



「ソニック×ハローキティ」／「シャドウ×ハンギョドン」

・ポーチ（全2種）

価格:各\3,630（税込）

「ソニック×ハローキティ」／「シャドウ×ハンギョドン」

・ダイカットハンドタオル（全6種）

価格:各\1,650（税込）



「ソニック×ハローキティ」／「テイルス×シナモロール」／「ナックルズ×クロミ」／「エミー×マイメロディ」／「シャドウ×ハンギョドン」／「Dr.エッグマン×ポムポムプリン」

(C)SEGA (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670198

■「ソニック」シリーズとは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

■「SONIC & FRIENDS」とは

「SONIC & FRIENDS」は、2023年8月からTikTokで公開中のソニックやその仲間たちのエミー、テイルス、ナックルズ、そしてDr.エッグマンが登場するショートアニメです。アニメ1本あたりの再生回数は1か月で200万回を超えるほど人気を博しています。コメント欄では、世界中の言語で「Soooooo Cute!」や「MIRA QUE BONITOS!」といった「とにかくかわいい！」という意味のメッセージが多く寄せられており、世界中のファンたちから熱い支持をいただいています。

セガ公式TikTok：SONIC&FRIENDS START!!

ソニック＆フレンズ公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/sonic/

ソニック＆フレンズ公式インスタグラムアカウント：

https://www.instagram.com/sonicandfriendsofficial/

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