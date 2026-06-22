三大酒どころ・広島の銘酒が集結。スシノキモチ、47都道府県日本酒フェア第2弾「広島地酒フェア」を開催

株式会社タルガ

■1. 企画背景

スシノキモチでは、鮨だけでなく日本酒の魅力を伝えることにも力を入れており、常時さまざまな銘柄を取り揃えています。

近年、日本酒市場では地域ごとの個性や酒蔵のストーリーに注目が集まる一方で、実際に飲み比べる機会は限られています。

そこで同店では、日本各地の酒文化を気軽に楽しめる企画として「47都道府県日本酒フェア」をスタート。

第一弾の反響を受け、このたび第二弾として広島県を特集します。

広島は、京都・兵庫と並び“日本三大酒どころ”として知られ、良質な水と酒米、そして独自の醸造技術によって全国的にも高い評価を受ける銘酒を数多く生み出してきました。

スシノキモチでは今後も全国47都道府県制覇を目指し、地域ごとの酒文化を発信していきます。

■2. 企画の全貌

今回の広島地酒フェアでは、広島を代表する個性豊かな銘柄をラインナップ。

・大号令 夏酒

・龍勢 なごみの辛口

・賀茂金秀 特別純米

・雨後の月 涼風

夏らしい爽やかな味わいから、キレのある辛口、食中酒として楽しめるバランス型まで、それぞれ異なる魅力を持つ広島の銘酒を飲み比べることができます。

また、スシノキモチ自慢の鮨や海鮮料理との相性にもこだわり、日本酒単体ではなく“料理とともに楽しむ酒文化”を体験できる内容となっています。

今後は広島に続き、全国47都道府県の日本酒フェアを順次開催予定。

鮨を味わいながら、日本全国の酒蔵を巡るような体験を提供してまいります。

■3. メディアの皆様へ

スシノキモチは、鮨と日本酒の魅力を通じて地域文化を発信する取り組みを続けています。

今回の広島地酒フェアは、単なる飲み放題企画ではなく、日本酒の奥深さや地域ごとの個性を楽しんでいただくための企画です。

今後も47都道府県を巡る日本酒フェアを通じて、日本各地の酒文化と食文化の魅力を発信してまいります。

取材のご依頼・お問い合わせは、下記までご連絡ください。

運営：株式会社タルガ

担当者：廣田

電話番号：052-684-8243

メールアドレス：ta2yeaaah@gmail.com

酒を知るほど、日本がもっと面白くなる。