匠技研工業、AIと人が協働する新しい見積業務のカタチを提案── ものづくり ワールド [東京] 2026 出展

匠技研工業株式会社

製造業向けAIサービス「匠フォース」を提供する匠技研工業株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：前田将太、以下当社）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくり ワールド [東京]」に出展することをお知らせいたします。

AIと人で、見積をつくる

製造業の見積は、図面や仕様をもとに、材料の選定から原価積算、利益の見極めまで、数多くの判断を重ねていく、専門性の高い仕事です。その多くは限られた熟練者の経験に支えられており、せっかくの判断やノウハウが個人にとどまり、次に活かせません。担当する人によって金額が変わる、その人が現場を離れれば知見が受け継がれない、といった属人化の課題を抱えています。また、近年は材料費の高騰や賃上げもあり、正しい見積を出すことの重要性はこれまで以上に高まっています。

匠フォースは、AIと人が協働して見積をつくる体験を提供します。AIが過去の実績データをもとに、材料費・加工費を推論した見積案を提示。人は、その根拠を確かめ、必要に応じて修正します。最終的に判断するのは、人。AIは、その判断を支える存在です。

使うほど、自社専用に育つ

そして、匠フォースは、使うほど見積の精度が上がっていくのが特長です。担当者が加えた修正や判断をAIが学び、回数を重ねるごとに、その会社ならではの見積へと近づいていきます。使えば使うほど、自社の実績を反映した、自社だけのAIに育っていく--それが匠フォースの目指すところです。

会場で、お話しできること

ブースでは、AIと人で見積をつくる様子を、実際の画面に沿ってお見せします。仕様書や図面をもとに、AIが見積の素案をつくり、人が確かめて仕上げる--その一連の流れをご覧いただけます。さらにその先、受注から生産計画、調達、生産管理へと、製造業の仕事が一つにつながっていく世界を、当社が描くビジョンとしてお伝えします。

あわせて、当社の経営層、および原価適正化・見積の作り込みに精通した専門チームが皆さまをお迎えします。「自社の見積業務は何から変えられそうか」──ブースを出る頃には、その糸口を持ち帰っていただけるはずです。お気軽にご相談ください。

次のような課題をお持ちの方は、ぜひお立ち寄りください。

イベント概要

匠フォースについて

- 見積業務が特定のベテランに依存し、属人化している- 見積に時間がかかり、増える案件をさばききれない- 担当者によって見積金額にばらつきが出てしまう- 適正な価格を、根拠を持って素早く出したい[表: https://prtimes.jp/data/corp/57137/table/30_1_1b7538f7ca650a9eb0a1114d780814ae.jpg?v=202606220352 ]

匠フォースは、製造業のためのオールインワンAIサービスです。

製造現場には、長年積み上げてきた技術やノウハウがあります。しかし、その多くはベテランの頭の中や、紙・エクセルに眠ったまま。業務の属人化、手作業の非効率、知見の散在が、製造業の持続的な成長を阻む大きな課題になっています。

本サービスは、図面管理、見積・原価計算、現場ナレッジを一元的に集約し、現場の技術やノウハウをデジタル資産として残します。蓄積されたデータをもとにAIが日々の業務をアシストすることで、業務の標準化・効率化はもちろん、工場経営そのものを強化します。

製造業の業務プロセスを深く理解した専門チームが、導入設計から現場への定着までを一貫して支援します。

上場企業から町工場まで、幅広い製造現場でご活用いただいております。

匠技研工業株式会社について

匠技研工業は、製造業のためのオールインワンAIサービス「匠フォース」を開発・提供するスタートアップです。「フェアで持続可能な、誇れるモノづくりを。」をミッションに掲げ、独自のAI技術とともに、製造現場の問題解決に経営視点で伴走するプロフェッショナル集団として、モノづくり産業の変革に最前線で挑みます。

会社名：匠技研工業株式会社

代表者：代表取締役社長 前田 将太

所在地：東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル8階A室

設立：2020年2月

資本金：1億円

公式HP：https://takumi-giken.co.jp/

サービスサイト：https://takumi-force.jp/

本件に関するお問い合わせ

匠技研工業株式会社 広報部

https://forms.gle/gqudJAN9q8ewmnkL8