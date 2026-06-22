【録音するだけで議事録・要約・翻訳を自動化】ユアーショップ、アリババグループDingTalkのAIボイスレコーダーを日本市場で展開

株式会社ユアーショップ

株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)（本社：兵庫県）は、アリババグループのDINGTALK株式会社(https://www.dingtalk.co.jp/)（本社：東京都）との戦略的パートナーシップのもと、企業のDX推進を支援するAIソリューション事業へ本格参入することをお知らせいたします。

今後は、日本企業が抱える人材不足や業務効率化の課題解決に向け、AI技術を活用した次世代の業務支援サービスを提供してまいります。

近年、生成AIの普及に伴い、企業における会議運営、情報共有、多言語コミュニケーション、議事録作成などの業務は大きく変化しています。特に、会議内容の記録、要約、翻訳、共有といった業務の効率化ニーズは急速に高まっています。

こうした市場環境を背景に、当社はAI関連事業を今後の成長戦略の重要な柱と位置付け、その第一弾としてAIスマートデバイス「TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー」（メーカー希望小売価格：26,800円（税込））の取り扱いを開始し、2026年6月22日より法人向けおよび家電量販店向けに販売を開始いたします。

なお、「TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー」は2026年1月よりメーカーによる販売が開始されている製品であり、当社は日本戦略パートナーとして販売網の拡大および法人市場への展開を推進してまいります。

AI時代の新しいワークスタイルを支援

当社はこれまで、EC事業、商品企画、OEM開発、法人向け販売を中心に事業を展開してまいりました。

今後はこれらの事業基盤を活かし、AI技術を活用した製品・サービスの提供を強化することで、日本企業のDX推進、業務効率化、生産性向上を支援してまいります。

取り扱い製品について

TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー

AIボイスレコーダー

「TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー」は、AIを活用した次世代型スマートボイスレコーダーです。

会議、商談、研修、インタビューなどの音声を録音するだけでなく、AIによる文字起こし、要約、翻訳、タスク抽出までを一元的に行うことができ、企業の業務効率化と情報共有を支援します。

【AI音声認識技術について】

ブラック本体イメージ１.ブラック本体イメージ２.ホワイト本体イメージ１.ホワイト本体イメージ２.ケースイメージスマートフォン装着イメージ

「TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー」には、Alibabaグループの先進的な音声認識技術をベースとした音声認識モデル「FunASR 1.5」が搭載されています。

FunASR 1.5は、日本語音声認識の主要な公開評価データセットにおいて優れた性能を達成しており、2026年6月時点において以下のベンチマークで最高水準の認識精度を記録しています。

・Fleurs-JPN：CER 2.31%（第1位）

・CommonVoice-JPN：CER 16.93%（第1位）

・GigaSpeechBench-JPN：CER 25.44%（第1位）

これらの評価結果は、会議、商談、研修、インタビューなど実際の業務環境において、高精度な文字起こしを実現する技術力を示しています。

TALIX & DingTalk A1は、この世界トップクラスの音声認識技術を活用することで、企業の情報共有、業務効率化、ナレッジ活用を支援します。

主な特長

- AIによる高精度な音声文字起こし- 会議内容の自動要約および議事録作成支援- 21言語対応の翻訳機能- 会議内容からタスクやアクション項目を自動抽出- 商談、会議、研修、インタビュー内容の効率的な記録・管理- 音声データとテキストデータを連携した検索・共有機能- グローバルビジネスにおける多言語コミュニケーション支援

ハードウェア特長

本製品は、厚さ約3.8mm、重量約40.8gの薄型・軽量カードサイズ設計を採用しています。

また、全指向性マイク5基と骨伝導マイク1基による6マイクアレイを搭載し、最大約8mの音声収音に対応。AIノイズリダクション機能により、会議室やオフィス環境でもクリアな音声記録を実現します。

さらに、最大約45時間の連続録音、最大約60日間の待機時間に対応し、長時間の会議や出張、研修など幅広い利用シーンで活用可能です。

想定利用シーン

・社内会議および経営会議

・営業商談および顧客打ち合わせ

・研修、セミナー、講演会

・採用面接およびインタビュー

・海外取引先との商談

・訪日外国人顧客対応

・多拠点間コミュニケーション

販売概要

【販売開始日】

2026年6月22日

【メーカー希望小売価格】

26,800円（税込）

【販売チャネル】

・法人向け販売

・家電量販店向け販売

・EC販売

・代理店および販売パートナー経由での販売

法人向けには機器販売だけでなく、導入提案、活用支援、運用サポートを含めたサービス提供を行い、AI活用の定着を支援いたします。

DINGTALKとの連携について

DINGTALK社ロゴ

DingTalk社は、アリババグループが展開するスマートワークプラットフォームとして、企業のコミュニケーション、業務効率化、AI活用を支援する製品・サービスを提供しています。

当社は、DINGTALK株式会社(https://www.dingtalk.co.jp/)（アリババグループ）の日本戦略パートナーとして、DingTalk関連製品の日本市場における販売および市場開拓を推進してまいります。

今後は、DingTalk AIスマートデバイスをはじめとするAIソリューションの提供を通じて、日本企業の生産性向上およびDX推進に貢献してまいります。

今後の展開

当社はAI関連事業を中長期的な成長戦略の重要領域として位置付けています。

今後はDingTalk関連製品を皮切りに、以下の分野で製品・サービス展開を進めてまいります。

- AIボイスレコーダー- AI翻訳デバイス- AIスマートオフィス製品- AI業務支援ソリューション- AI防犯ソリューション- AI見守りソリューション- AI受付・接客支援システム



2027年以降は、法人向けAIソリューションの販売拡大に加え、自社ブランドAI製品の企画・開発、保守サービス、サブスクリプション型サービスの展開も視野に入れ、継続的な収益基盤の構築を目指します。

また、2030年までにAI関連事業を当社の成長戦略の中核事業へ育成し、法人向けAIソリューション市場において確固たるポジションを確立するとともに、日本企業のDX推進を支援するリーディングカンパニーを目指してまいります。

【会社概要】

株式会社ユアーショップロゴ

会社名：株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)

所在地：〒660-0805

兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 YSビルディング

TEL：06-6435-9905

E-mail：info@your-shop.info

会社HP：https://your-shop.info/

【事業内容】

EC事業、商品企画、OEM開発、法人向け販売、AI関連事業

株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)は、EC事業、商品企画、OEM開発、法人向け販売を展開しております。

これまで培ってきた商品企画力、販売ネットワーク、法人営業力を強みとし、今後はAI関連製品・サービス分野への事業展開を強化してまいります。

特に、DingTalk関連製品をはじめとする実用的なAIソリューションの提供を通じて、日本企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を支援し、業務効率化や生産性向上、新たな働き方の実現に貢献してまいります。

また、AIデバイスの販売だけでなく、AI導入支援、業務改善コンサルティング、多言語コミュニケーション支援など、企業活動を幅広くサポートするAIソリューション事業の拡大を目指しております。



【代表コメント】

「AI技術は、今後の企業競争力を左右する重要な経営基盤になると考えています。

当社はこれまで培ってきた商品企画力、販売力、法人営業力を活かし、DingTalk関連製品をはじめとする実用的なAI製品を日本市場へ提供してまいります。

単なる製品販売にとどまらず、お客様の業務効率化、生産性向上、情報共有の高度化、さらには新しい働き方の実現に貢献できるAIソリューション企業を目指してまいります。

今後もグローバルな先進技術と日本企業のニーズを結び付け、企業の成長とDX推進を支援する価値あるサービスを提供してまいります。」

株式会社ユアーショップ

代表取締役 西村直也

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)

AIソリューション事業部

担当：麻生

E-mail：info@your-shop.co.jp

URL：https://your-shop.info

受付時間：平日 9:00～18:00