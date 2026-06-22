「サマードラゴンキャンペーン2026」開催のお知らせ～RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q を期間限定・特別価格でご提供！～

株式会社ジーデップ・アドバンス

AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野匡道、東証スタンダード 証券コード：5885）は、2026年6月22日（月）よりアカデミックユーザーとNVIDIA Inception Programパートナー向けに、「RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition」を対象とした「サマードラゴンキャンペーン2026」を台数限定で開催いたします。

2024年から開催している「ドラゴンキャンペーンシリーズ」は毎回多くの反響をいただいております。第6弾となる今回の「サマードラゴンキャンペーン」は、2026年9月30日（水）までの期間限定・特別価格でご提供いたします。最新かつ高性能なGPUのパフォーマンスによりAIやビジュアライゼーションのワークロードを加速したいお客様は、システムに組み込んだGPUモデルがお勧めです。ぜひこの機会にご検討いただければ幸いです。

キャンペーン概要

製品：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

価格：1,650,000円（税込・送料込）

期間：2026年6月22日（月）～2026年9月30日（水）受注分まで

対象：大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校等の学校教育法で定められた教育機関のお客様。または、NVIDIA Inception Programパートナー様。

製品ページURL：https://www.gdep.co.jp/summer_dragon_campaign2026/

※キャンペーン数量には限りがあります。

※予告なく変更または終了する場合もございますので予めご了承下さい。

製品仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/19489/table/25_1_3e964c572c79516f07db4c3c212d3970.jpg?v=202606220352 ]

ジーデップ・アドバンスでは、当社独自のケース設計により、LLMやその他の複雑かつ大規模なAI学習に対応したディープラーニングワークステーション「DeepLearningBOX III」、「DeepLearningSTATION II」、「NVIDIA RTX PROサーバー」など、RTX PRO 6000 Blackwell MAX-Qが搭載可能な製品を多数取り揃えております。

詳しくはお問い合わせください。

国内正規品だから安心

ジーデップ・アドバンスが販売するRTX PRO 6000 Blackwellは全て「国内正規流通品」です。

非正規品の並行輸入品やOEM製品はNVIDIA 国内代理店の修理が受けられません。そのため修理や交換に通常よりも長い時間を要すことがあり、メーカー出荷時から時間が経過して保証期間が短くなっている場合が多く、販売店が独自で交換保証を付けるなどの対応を行っている場合もあります。

当社が取扱う国内正規品では、国内代理店による日本語でのサポートに加えて輸出関連資料や環境物質資料等の入手の際もサポートいたします。ご購入の際には安心の「国内正規流通品」をお勧めします。

ジーデップ・アドバンスについて

株式会社ジーデップ・アドバンス（東証スタンダード、証券コード：5885）は、「Advance with you」をミッションに、GPGPUをはじめとするアクセラレーターやハイエンドワークステーション、広帯域ネットワークや高速ストレージを用いたクラスターシステム、さらにライブラリやコンパイラ、ジョブスケジューラなどの運用ツールの提供構築から運用支援まで、仕事や研究を前に進めるための手段をオンプレミスやレンタル、クラウドなどあらゆる形態で総合的に提供するAIとビジュアライゼーションのソリューションプロバイダーです。NVIDIAの「NPN（NVIDIA Partner Network）」においてエリートパートナーとして活動しています。

URL：https://www.gdep.co.jp/

※記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

※記載されている情報はリリース時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了、延期となる場合があります。

■製品、サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ジーデップ・アドバンス ソリューション本部 E-mail：sales@gdep.co.jp