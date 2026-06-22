【株式会社CIO】Qi2.2、薄さ14mmの10000mAhの半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K」を販売開

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、10000mAhの大容量ながら厚さ約14mmの薄型設計を実現した、半固体系モバイルバッテリー『SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS10K』を、9,480円（税込）にて、2026年6月19日（金）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。

本製品は、本製品は、10000mAhクラスのモバイルバッテリーに求められる「容量の安心感」と、毎日持ち歩きたくなる「薄さ」を両立した新モデルです。

半固体系バッテリーセルを採用し、10000mAhながら厚さ約14mm、重量約200gの薄型・軽量設計を実現。スマートフォンと重ね持ちしやすく、通勤や外出、長時間の移動まで、毎日の持ち歩きに自然になじむサイズ感を目指しました。

また、Qi2.2ワイヤレス充電規格に対応し、ワイヤレス充電は最大25W出力に対応。さらに、USB-Cポートによる有線充電では最大30W出力に対応し、より早く、安定した充電をしたいシーンにも活躍します。

・製品名：SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K

・カラー展開：シルバー、ブラック

・メーカー希望小売価格：9,480円（税込）

・販売開始日 ： 2026年6月19日（金）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32NFHR4

※発売記念クーポンを発行しています。 下記プロモーションコードで販売価格より、10%OFFでお求めいただけます。

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期間：～6/29 23:59

・楽天：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb30w1c-ssa10k-s2w25/

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製品の特長

10000mAhなのに、厚さ約14mm。

10000mAhの大容量ながら、厚さ約14mmの薄型設計を実現しました。

スマートフォンと重ね持ちしてもかさばりにくく、通勤や外出、長時間の移動まで、日常のさまざまなシーンで快適に持ち歩けます。

「容量は欲しい。でも、重くて分厚いモバイルバッテリーは持ち歩きたくない。」そんな方に向けて、安心感と携帯性のバランスを追求したモデルです。

Qi2.2対応。ワイヤレス充電は最大25W

Qi2.2ワイヤレス充電規格に対応し、ワイヤレス充電時は最大25W出力に対応しています。

iPhone 17 Proをバッテリー残量0％の状態から30分充電した場合、Qi 7.5W充電では約17％、Qi2.2 25W充電では約32％まで充電可能。ワイヤレス充電でも、従来よりスピード感のある充電体験を実現します。

※充電速度は接続機器や使用環境により異なります。

有線接続、最大30W出力。

SB-Cポートによる有線充電では、最大30W出力に対応しています。

ワイヤレス充電は手軽に使える一方、構造上どうしてもエネルギーロスが発生します。少しでも早く、安定して充電したいシーンでは、有線充電がおすすめです。

iPhone 17 Proを充電した場合、USB-C有線充電では40分で約60％まで充電可能。外出前の短時間充電や、移動中にすばやく充電したい時にも活躍します。

※出力は接続機器や使用環境により変動します。

半固体系バッテリーセル搭載。薄型化と安心感を両立

半固体系バッテリーセルを採用しています。

10000mAhクラスでありながら約14mmの薄型設計を実現しつつ、CIO独自の安全基準「NovaCore C2」により、材料・構造・試験運用の観点から安全性にも配慮しました。

薄さだけでなく、日々安心して持ち歩けること。

※「半固体系」は当社の技術定義です。

製品仕様

CIOとお問い合わせについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

・株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

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