ナレッジワーク、三井住友海上にAIアバターによる実践型ロープレトレーニング「ナレッジワークAI営業ロープレ」を提供開始

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO：麻野 耕司）は、三井住友海上火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、以下「三井住友海上」 ） に、AIアバターとの商談ロープレとフィードバックを実現する「ナレッジワークAI営業ロープレ」を採用されたことを発表します。

「ナレッジワークAI営業ロープレ」は、営業担当が顧客役のAIアバターを相手に商談のロープレを行い、商談の評価やフィードバックを行うプロダクトです。自社の商談に合わせたシナリオを柔軟に作成でき、時間や場所を問わず繰り返し練習することが可能です。またAIによる的確なフィードバックを通じて、営業スキルを向上させることができます。

◼️ご採用に至った背景と課題

三井住友海上では、保険商品の案内に秀でた募集人のトーク内容を分析し、そのノウハウを取得することを目的とした研修を実施しています。ノウハウの取得状況はロープレによる検定で判定し、合格（＝スキルの習得）するまでが一連のプログラムとなっています。

スキルの習得にあたっては受講生自身の対人ロープレ練習が有効ですが、対面での練習機会の確保には時間的・人的な制約がありました。「ナレッジワークAI営業ロープレ」をご活用いただくことにより、受講生がこうした制約を受けずに自身のペースで練習に取り組めるようになります。

◼️ご採用の決め手

◼️導入にあたってのコメント三井住友海上 地域マーケット部 代理店教育グループ長 緒方 靖浩氏

- AIの発話の自然さ機械的でない自然な発話により、受講生が違和感なくロープレに取り組める品質- シナリオに沿った正確な応答三井住友海上の研修プログラムの意図に沿った運用が可能な点- 高精度な文字起こしによる適切なロープレ評価専門用語や読み取りにくい文言もシナリオに沿って正確に文字起こしされ、ロープレ評価の的確性を実現している点

受講生へ案内した際の初回の反応は、たいへん期待の持てるものでした。本研修で膨大な量のシナリオを覚えてロープレすることへの不安の声とともに、AIロープレの練習ツールを活用してこの研修を乗り越えたいという声が多数ありました。

「養成塾」シリーズはロープレ練習が不可欠な研修プログラムであり、今後速やかに他プログラムにも導入するとともに、新プログラムの追加にもつなげていきたいと考えています。本AIロープレツールが受講生の受講意欲を促進するものとなるよう、活用を進めてまいります。

◼️「ナレッジワークAI営業ロープレ」の概要

ロープレシナリオの設定

ロープレのシナリオを用途に合わせて設定できます。

ロープレの実践

お客様役のAIとロープレが実践できます。

ロープレの評価・フィードバック

ロープレ内容を基に評価・フィードバックができます。

ロープレ実施データの活用

利用状況をデータで可視化できます。

◼️セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」

ナレッジワークのセールスAXソリューションでは、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」とセールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」を両輪で提供しています。

セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」では、営業支援の各領域において複数のAIプロダクトを提供しています。顧客は営業支援の各領域から自社に必要なAIプロダクトを選び、組み合わせて導入することができます。

「ナレッジワーク」は、大手企業および成長企業様に導入され、営業現場を支援しています。

また当社は、ご利用企業の皆様に安全・安心にサービスをご利用いただくために、以下のクラウドサービスに関する情報セキュリティの国際規格の認証を取得しているほか、内部統制を評価するSOC 2 Type1保証報告書を受領しております。

・ISO 27001（ISMS）

・ISO 27017（クラウドセキュリティ認証）

・ISO 27701（プライバシー認証）

・SOC 2 Type1（セキュリティ・可用性・機密保持・処理のインテグリティ・プライバシー）

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 51階

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product