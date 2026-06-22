AIと会話しながらゲームを作り込める高機能ツール「DreamCore Studio」を提供開始

株式会社NEIGHBOR

株式会社NEIGHBOR（本社：東京都、代表取締役CEO：ノトフ、以下NEIGHBOR）が運営するAIゲームプラットフォーム「DreamCore」は、本格的なゲーム制作に対応した高機能ツール「DreamCore Studio（ドリームコア スタジオ）」の提供を開始しました。

DreamCoreはこれまで、独自開発したゲーム生成AIエージェントにより、テキストで指示するだけで誰でも手軽にゲームを生成できるプラットフォームとして成長してきました。今回提供を開始する「DreamCore Studio」は、このAIエージェントを中核に据え、手軽さはそのままに、より深く・より自由にゲームを作り込みたいユーザーのための専用ツールです。

■ DreamCore Studio の主な特長

■ゲームに使う画像も、Studioの中で管理

■ DreamCoreが目指す「作る・遊ぶ・つながる」の循環

- 対話で、何度でも作り込めるAIとチャットで会話しながらゲームを作ります。「敵の動きをもっと速く」「ステージを2つ追加して」「スコアは画面の右上に表示して」--思いついた調整を言葉で伝えるだけ。一度の生成で終わらず、納得いくまで何度でも手を加えられます。- 変更はその場で、動くゲームに反映画面の右側には、実際に動くゲームが常に表示されます。指示を出すたびに変更がすぐ反映され、その場で遊んで確かめながら作れます。- いつでも前の状態に戻せる試した変更が気に入らなければ、前の状態に戻せます。変更履歴はすべて保存されていて、すぐに任意の状態に戻すことができるので、失敗を気にせず自由に試せます。- エラーもAIが自動で修正ゲームがうまく動かなくなっても、ボタンひとつでAIが原因を見つけて直します。プログラミングの知識は必要ありません。- やりたいことを、普通の言葉で難しい操作も専門用語もいりません。頭に浮かんだアイデアを、そのまま言葉で伝えるだけ。表現したいことを、表現したいかたちで実現できます。- 完成したら、すぐに公開・共有作ったゲームはその場で公開でき、URLで誰とでも共有できます。変更履歴機能- 言葉で指示するだけで、AIが画像を生成「かわいいスライムの敵」「宝箱のアイコン」--欲しい画像を言葉で伝えれば、AIがゲーム用の画像をその場で生成します。背景が透明な状態で作られるので、すぐにゲームに組み込めます。- 画像編集ツールを内蔵取り込んだ画像は、クロップ（切り抜き）・リサイズ・回転・反転まで、Studioの中でそのまま調整できます。別のアプリを行き来する必要はありません。- ワンタップで背景を透明化写真やイラストの背景も、ボタンひとつで高精度に透明化。キャラクターやアイテムの素材として、きれいに使えます。- 自分の画像・音声を取り込める素材ライブラリ手持ちの画像や音声をアップロードして、ゲームに使えます。みんなが公開している素材も活用できます

DreamCoreは「ゲームを“遊ぶもの”から“作るもの”、そして“作品を介して人とつながるもの”へ再定義する」というビジョンのもと、誰もが自然言語でゲームを作れるプラットフォームとして成長してきました。

DreamCore Studioの登場は、このビジョンをさらに前進させるものです。手軽に始められる入り口を保ちながら、本格的に作り込みたい人の創作意欲にも応える。すべての人が自分のペースでゲーム作りを楽しめる環境を、今後も拡充してまいります。

■ DreamCore Studioを支える、独自開発のゲーム生成AIエージェント

DreamCoreのゲーム生成は、すべて自社で開発したゲーム生成AIエージェントが担っています。ユーザーの言葉から意図を読み取り、ゲームのロジック・画像・操作までを一気通貫で組み立てるこのエージェントが、Studioの「対話するだけで作り込める」体験を実現しています。

■ コメント（株式会社NEIGHBOR 代表取締役CEO ノトフ）

「ゲーム作りに夢中になる人が増えるにつれて、『もっとこだわって作りたい』という声が確実に増えてきました。DreamCore Studioは、その声に応えるための本格制作ツールです。一方で、初めての人が気軽に1本作れる手軽さも、DreamCoreの大切な価値です。だから私たちは、どちらかを選ぶのではなく、両方を用意しました。サッと作れる入り口と、とことん作り込める環境。初めてゲームを作った人が、いつの間にか本格的なクリエイターになっていく。その成長の物語を、DreamCoreはまるごと支えていきたいと考えています。」

■ 共創パートナー・ご相談を募集しています

DreamCoreは、独自AIエージェントによる「自然言語ゲーム生成」を軸に、投資家・パートナー企業・ブランド・メディア・教育機関の皆さまと共に、生成AI時代の新しいエンターテインメントを広げていきます。下記のいずれかにご関心のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

◆ 投資家・VCの皆さまへ（出資のご検討）

DreamCoreは、世界市場を見据えて準備を進めています。生成AI × ゲーム × ソーシャルという新しいカテゴリで、日本発・グローバル展開を目指す挑戦にご関心をお持ちの投資家・VCの皆さまからのご連絡をお待ちしています。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「出資検討」とご記入ください）

◆ 企業・ブランドの皆さまへ（協業・タイアップのご検討）

自社のIP・ブランド・キャラクターを活かした生成AIゲーム企画、プロモーション施策、ユーザー参加型キャンペーンなど、DreamCoreの技術を活用した共同プロジェクトを随時ご相談いただけます。テレビ東京との協業をはじめ、多様なクライアントとの実績があります。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「協業・タイアップのご相談」とご記入ください）

◆ ゲーム制作・受託開発のご依頼

「自社の周年企画でオリジナルゲームを作りたい」「番組・映画・イベントの告知を“プレイして広める”導線にしたい」「展示会・ポップアップでQRから即プレイできる体験コンテンツが欲しい」など、DreamCoreの技術を活用したカスタムゲーム制作を承ります。短納期・低コストで、貴社オリジナルのブラウザゲームを企画から実装までワンストップでお届けします。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「ゲーム制作のご依頼」とご記入ください）

◆ イベント・研修・体験教室の開催希望

企業向けAI研修（生成AIをゲーム制作で学ぶ実習型プログラム）、親子向けAI体験教室、学校・教育機関向けワークショップ、自治体・コミュニティイベントなどの開催をご検討の皆さま、ぜひご相談ください。受講者の年齢・人数・目的に合わせたカスタムカリキュラムをご提案します。

ご連絡先：info@neighbor.gg（件名に「イベント・研修のご相談」とご記入ください）

■ AIゲームプラットフォーム「DreamCore」について

DreamCoreは、テキストで指示を出すだけでブラウザ上にモバイル向けゲームを自動生成し、そのままプレイ・共有できるAIゲームプラットフォームです。

・スマホ1台・ブラウザだけで完結

・コーディング経験がなくても、AIとの対話でゲームを生成可能

・作成したゲームはURLでシェアでき、他ユーザーによるプレイや拡散、リミックスも可能

NEIGHBORは、DreamCoreを通じて、クリエイターとプレイヤーの境界が溶け合う新しいゲーム文化の創出を目指しています。

Web版：https://dreamcore.gg/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/us/app/dreamcore-ai-game-builder/id6752317521

■ 会社概要

社名：株式会社NEIGHBOR

所在地：東京都千代田区神田佐久間町一丁目８番４号 アルテール秋葉原７０８

代表者：代表取締役 川本龍（ノトフ）

事業内容：

・AIゲームプラットフォーム「DreamCore」の企画・開発・運営

・企業・IPホルダー向けゲーム制作・キャンペーン企画

・ゲームを活用したマーケティング・コミュニティ施策の企画・運営

公式サイト：https://neighbor.gg

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEIGHBOR（DreamCore） 広報／事業開発

担当：川本龍

E-mail：info@neighbor.gg