生成AI型AI-OCR「GenOCR」、SAML 認証および Microsoft Entra ID による SSO に対応 ― ユーザーのセキュリティ強化と利便性向上へ

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、生成AI型AI-OCR「GenOCR」において、SAML認証およびMicrosoft Entra IDによるSSO（シングルサインオン）に対応したことをお知らせします。これにより、企業のセキュリティポリシーに準拠した認証管理と、ユーザーの利便性向上を両立します。

▼背景・課題

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

GenOCRは、製造・物流・金融・建設をはじめとする幅広い業界の企業に導入が広がっています。特に大企業やセキュリティ要件の厳しい組織では、社内で利用する各種SaaSの認証を統合管理し、自社のIDプロバイダー（IdP）を通じて一元的にアクセスを制御したいというニーズが高まっていました。

一方で、サービスごとに個別のIDとパスワードを管理する運用は、ユーザーにとっての手間であると同時に、パスワードの使い回しや管理漏れといったセキュリティリスクの温床にもなります。こうした課題に応えるため、SSOへの対応が求められていました。

▼新機能の概要

本対応により、GenOCRはSAML 2.0に準拠したSSO、およびMicrosoft Entra ID（旧Azure Active Directory）との連携によるSSOを利用できるようになりました。

企業が利用するIdP（Identity Provider）と連携することで、ユーザーは普段使用している社内アカウントでGenOCRにログインできます。

特に、Microsoft Entra IDを全社的に導入している企業では、既存のアカウント基盤をそのまま活用してGenOCRにシングルサインオンできるため、スムーズに利用を開始できます。

新たなIDやパスワードを発行・管理する必要がなく、企業のセキュリティポリシーに沿った認証フローのもとで、安全かつスムーズにサービスを利用できます。

▼期待される効果

▼セキュリティ強化への継続的な取り組み

- セキュリティの強化：自社IdPによる一元的な認証管理が可能になり、パスワードの使い回しや管理漏れのリスクを低減- 利便性の向上：普段の社内アカウントでログインでき、ID・パスワードの個別管理が不要に- 管理工数の削減：入退社に伴うアカウントの発行・停止をIdP側で一元管理でき、情報システム部門の負荷を軽減- 導入ハードルの低下：Microsoft Entra IDをはじめとする既存の認証基盤を活用でき、セキュリティ要件の厳しい企業でも自社ポリシーに準拠した形で導入を進めやすく

ジンベイは、生成AIプロダクトを安心してご利用いただける環境づくりに継続的に取り組んでいます。

先般、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001（ISMS）」の認証を取得しました（認証番号：IR0303）。

これは、気候変動対応の要求事項を含む最新版規格「JIS Q 27001:2025（ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024）」に準拠したものです。

今回のSSO対応は、こうしたセキュリティ強化の取り組みの一環です。ジンベイは今後も、お客様の大切なデータを安全に扱う体制の構築・維持に努めてまいります。

▼ジンベイ GenOCRについて

「ジンベイ GenOCR」は、ジンベイが独自に開発した文字認識AIを搭載しているAI-OCRサービスです。従来のOCR技術では困難だった手書き文字や、非定型フォーマットのデータ化を高精度で実現しています。これまで手作業で行っていた退屈なデータ化業務を、ジンベイ GenOCRに任せることが可能です。

サービスページ：https://lp.gen-ocr.com/

■既存のOCRソリューションの課題

・手書き文字や図形・グラフの認識精度が低い。

・設定が煩雑で、使用するまでが大変。

・運用にかかる費用が高い。

■「ジンベイGenOCR」で解決できること

・なぐり書きレベルの手書き文字や、図形・グラフ読み取りにも完全対応。

読み取り精度99%(＊)以上を実現。

・事前の設定がほぼ不要で、誰でも使用可能。

・最低価格月額2.5万円で利用可能。無償トライアル（クラウド版のみ）にも対応。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイ GenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0