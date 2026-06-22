チャット型の最新AIダイエットアプリ「Yummy（ヤミー）」、新機能追加のアップデートを実施！

9X株式会社管理栄養士監修のチャット型AIダイエットアプリ「Yummy（ヤミー）」

9X株式会社は、リリースから1ヶ月を迎えたチャット型のAIダイエットアプリ「Yummy（ヤミー）」において、想定を上回るアクセスへの対応と、さらなるユーザー体験向上のため、サーバー強化および新機能（リマインド通知・チュートリアル改修）を追加するアップデートを本日[2026年6月19日]より実施いたしました。

■ 本アップデートの背景と内容

リリース直後から多くの反響をいただき、一時的にアクセスが集中する状況が発生したため、より快適にご利用いただけるようサーバーの増強を行いました。 また、初期ユーザーからの「毎日の記録を忘れがち」「もっと直感的に使い方を知りたい」という声にお応えし、以下の改修を実施しています。

アクセス集中時のサーバー強化： 応答速度を改善し、サクサク動くストレスフリーな環境を構築。

リマインド通知機能の実装： 食事や運動の記録忘れを防ぎ、ダイエットの「継続」をAIが優しくサポートします。

チュートリアルの簡略化： アプリ起動後、すぐにAIとの会話や記録が始められるよう導線を最適化しました。

■ チャット型AIダイエットアプリ「Yummy（ヤミー）」とは？

「Yummy（ヤミー）」は、AIを活用した次世代のダイエットアプリです。まるでチャットアプリで会話をするような形式で、カロリーの計算と記録が行えます。

写真からも、テキストからもカロリーの算出および記録が可能で、20代から30代の女性を中心に支持を受けております。

主な特徴

ひとりひとりに合わせた目標算出：身長、体重、運動習慣などから、目標体重に合わせた必要カロリーをAIが算出してくれます。やさしいモードから、ハードモードまで、自分に合ったペースを選択できます。

写真、テキストからカロリーを自動計算：アプリ内のチャットで、食べたものの写真やテキストを送るだけで、カロリーを自動で計算し、記録してくれます。また、運動した日は運動内容を入れると、食べられるカロリーが増えます。

管理栄養士監修のアドバイス： 記録内容に対して、AIがチャットで食事に含まれるダイエットや美容の効能などについてもアドバイスをしてくれます。

モチベーションが上がるAIとの楽しいやり取り：記録を続けるとヤミーから、お祝いのスタンプや賞賛メッセージがチャットで届きます。またパーソナルモードでは、ダイエット以外にも、雑談や恋愛相談などもヤミーに相談することが可能です（別プランへの加入が必要です）。

■ 開発の背景

「ダイエットは厳しくて辛いもの」という課題を、最新のAI技術とサポートの品質で解決したいという想いから「Yummy」の開発はスタートしました。

私や家族も、過去に何度もダイエットに挫折した経験があります。その原因は『正しい知識がないこと』以上に、『励ましてくれる存在がいない孤独感』でした。「正しい知識を持つこと」は大前提として、発展した現代の技術を活用して、なるべく近い距離でダイエットがシンプルで楽しくなるようなサポートはできないか。

そう考え、温かみのあるチャットコミュニケーションにこだわったAIアプリに行き着きました。

リリースからの1ヶ月で、「Yummyのおかげで初めてダイエットが続いている」「AIに褒められるのが毎日の楽しみになった」というお声を多数いただき、日々の開発の励みになっております。

■ 今後の展開

今後も「Yummy」はユーザーの皆様の声を積極的に取り入れ、さらなるアップデートを予定しています。一人でも多くの方が、楽しく健康的なライフスタイルを継続できるようサポートしてまいります。

■ DLリンク

・iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A4%E3%83%9F%E3%83%BC-yummy-ai%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A8%88%E7%AE%97-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88/id6762522659)

・Android(https://play.google.com/store/search?q=%E3%83%A4%E3%83%9F%E3%83%BC&c=apps&hl=ja)

・サービスサイト：準備中

【9X株式会社 会社概要】

社名 ：9X株式会社

所在地： 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

代表者： 代表取締役 佐藤 立

設立 ： 2026年2月3日

URL ：https://sites.google.com/9xinc.com/home

【本件に関するお問い合わせ先・メディアの方へ】

連絡先：info@9xinc.com

※番組等での画面使用、代表へのインタビュー、実際にアプリを使用している様子の撮影など、柔軟にご対応可能です。お気軽にご相談ください。